Evoluční historie odhaluje pomalý růst krokodýlů

Nedávná studie publikovaná v Current Biology nazvaná „Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage“ vrhla světlo na to, proč krokodýli, včetně krokodýlů a aligátorů, rostou pomalu ve srovnání s jejich nejbližšími žijícími příbuznými, ptáky. Výzkumný tým zkoumal vnitřní strukturu fosilních kostí 200 milionů let starých krokodýlových předků, známých jako krokodýlomorfové, a zjistil, že rostly pomalu, podobně jako moderní krokodýli.

Vědci byli překvapeni, když zjistili, že kostní tkáně těchto starověkých krokodýlů se skládaly z typu zvaného kost s paralelními vlákny, což naznačuje rychlost růstu mezi jejich rychle rostoucími předky a dnešními pomaleji rostoucími krokodýly. Toto zjištění zpochybňuje obecné přesvědčení, že pomalý růst živých krokodýlů je spojen s jejich sedavým, semi-vodním životním stylem. Tito raní krokodýlomorfové byli aktivními a plně suchozemskými zvířaty, nikoli rozlehlými predátory ze zálohy, kteří dnes existují.

Studie také zahrnovala zkoumání fosílií z nově objeveného gigantického předchůdce krokodýla, který žil před 210 miliony let v Jižní Africe. Vědci analyzovali kosti pod vysoce výkonným mikroskopem, aby určili věk v době smrti, roční tempo růstu a charakteristiky kostní tkáně. Při srovnání nového exempláře s jinými známými druhy jej identifikovali jako velmi raného předka krokodýla, možná nejranějšího ze skupiny, která zahrnuje moderní krokodýly.

Vědci zjistili, že tento obří druh rostl pomaleji než ostatní velcí plazi své doby, například dinosauři. Tato strategie pomalého růstu přetrvávala a dále se zpomalovala u nedávno vyvinutých druhů krokodylomorfů. Pomalý růst se stal charakteristickým znakem všech známých krokodýlomorfů pocházejících od jejich dávného předka, což jim umožnilo přežít událost hromadného vymírání na konci období triasu.

Na druhou stranu se věří, že dinosauři přežili masové vymírání díky rychlému růstu. Tato událost vedla ke koexistenci rychle rostoucích dinosaurů a pomalu rostoucích krokodýlů v následující éře, což nakonec položilo základy pro růstové rozdíly pozorované u jejich moderních potomků, ptáků a krokodýlů.

Zjištění studie naznačují, že rozdíl v rychlosti růstu mezi ptáky a krokodýly byl stanoven na počátku evoluční historie skupiny, přestože jejich společným předkem bylo rychle rostoucí zvíře. Tento výzkum přispívá k našemu pochopení složitých faktorů ovlivňujících růstové vzorce a evoluční adaptace u různých druhů.

