Vyšetřování vládního zacházení s pandemií Covid-19 pokračuje svědectvím hlavního lékaře

By

Sir Chris Whitty, hlavní lékař Spojeného království, má dnes velmi očekávané vystoupení podat svědectví v probíhajícím vyšetřování Covid-19. Očekává se, že sir Whitty, který se během pandemie stal jednou z nejuznávanějších postav v zemi, stráví celé úterý tím, že poskytne vhled do toho, jak vláda zvládá krizi.

Toto svědectví sira Whittyho navazuje na nedávné vystoupení bývalého hlavního vědeckého poradce sira Patricka Vallance, který nabídl svůj pohled na rozhodovací proces bývalého premiéra Borise Johnsona a jeho týmu. Záznamy sira Vallance v deníku poskytly mimořádné pohledy do vnitřního fungování vlády v této náročné době.

Lady Hallettová, která vede vyšetřování, v pondělí uvedla, že pan Johnson se zdál být „popleten“ složitými daty a grafy, které mu byly předloženy. Byly případy, kdy se snažil udržet vědecké informace, což vedlo k otázkám ohledně rozhodování vlády a reakce na pandemii.

Jednou z iniciativ, která čelila kritice, je program pana Sunaka „Najíst se, abychom pomohli“, který byl spuštěn v srpnu 2020 na podporu restaurací a restaurací po uzamčení. Sir Whitty bude pravděpodobně čelit otázkám souvisejícím s jeho předchozími soukromými komentáři, které odkazovaly na schéma jako „jezte, abyste pomohli viru“. Cílem šetření je plně porozumět dopadu a účinnosti takových vládních opatření.

Jak vyšetřování pokračuje, očekává se, že sir Jonathan Van-Tam, bývalý zástupce sira Whittyho, poskytne důkazy později v týdnu. Svědectví těchto klíčových osobností vrhají světlo na rozhodovací proces a opatření přijatá vládou, což přispívá ke komplexnímu pochopení řešení pandemie Covid-19 ve Spojeném království.

-

Často kladené otázky (FAQ)

Co je dotaz ohledně Covid-19?

Covid-19 Inquiry je vyšetřování vládního řešení pandemie Covid-19 ve Spojeném království. Jeho cílem je zhodnotit rozhodovací proces, prováděné politiky a celkovou reakci na krizi.

Kdo je sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty je hlavní lékař Spojeného království. Hrál významnou roli při poradenství vládě v záležitostech veřejného zdraví, zejména během pandemie Covid-19.

Jaký je účel svědectví sira Chrise Whittyho?

Očekává se, že svědectví sira Chrise Whittyho poskytne pohled na to, jak vláda řeší pandemii Covid-19. Pravděpodobně bude dotázán na klíčová rozhodnutí, zásady a iniciativy, jako je schéma „Najíst se, abyste pomohli“.

Co je schéma „Najíst se, abyste pomohli“?

Program „Eat Out to Help Out“ byl vládní iniciativou zahájenou v srpnu 2020 na podporu odvětví restaurací a pohostinství po uzamčení. Nabízela zlevněná jídla, aby povzbudila lidi k večeři a stimulovala ekonomiku.