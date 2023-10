Vesmírný věk zanechává svou stopu na zemské stratosféře

By

Stratosféra, jedna z nejvzdálenějších částí planety, je ovlivňována lidskou činností ve vesmíru. Výzkumníci objevili značné množství kovů v aerosolech v atmosféře, s největší pravděpodobností v důsledku rostoucího počtu kosmických lodí a satelitů vypouštěných a vracejících se na Zemi. Tyto kovy mění chemii atmosféry, což by mohlo mít potenciální důsledky pro klima, ozonovou vrstvu a obyvatelnost planety.

Tým vědců, včetně Dana Czicza a Dana Murphyho, prováděl výzkum pomocí specializovaných nástrojů připojených k výzkumným letadlům. Ve vzorcích aerosolu našli více než 20 prvků, včetně lithia, hliníku, mědi a olova, které odpovídaly poměrům používaným ve slitinách kosmických lodí. Hmotnost těchto kovů z návratu kosmické lodi přesáhla množství nalezené v přírodním kosmickém prachu. Kromě toho téměř 10 % velkých částic kyseliny sírové, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu, obsahovalo hliník a další kovy kosmických lodí.

Odhaduje se, že do roku 50,000 se na oběžnou dráhu může dostat až 2030 XNUMX dalších satelitů. To znamená, že až polovina částic stratosférické kyseliny sírové by mohla v příštích několika desetiletích obsahovat kovy z reentry. Potenciální vlivy na zemskou atmosféru, ozonovou vrstvu a život samotný stále nejsou plně pochopeny.

Studium stratosféry je náročné, protože se jedná o nedotčenou a stabilní oblast atmosféry, kam se lidé jen zřídkakdy dostanou, nebo dokonce lety ve vysokých nadmořských výškách. Prostřednictvím programu NASA Airborne Science Program však vědci dokázali shromáždit vzorky vzduchu z výšky 11.8 km nad zemí na Aljašce. K zajištění odběru nejčerstvějších a nerušených vzorků vzduchu byly použity přístroje.

Stratosféra hraje klíčovou roli při ochraně planety a veškerého života na ní prostřednictvím ozonové vrstvy. Tato vrstva působí jako globální štít proti škodlivému ultrafialovému záření. V posledních několika desetiletích byly zaznamenány snahy o opravu a doplnění ozonové vrstvy poté, co byla ohrožena chlorfluoruhlovodíky. Rostoucí přítomnost kovů ze startů a návratů kosmických lodí však může představovat nové výzvy.

Rakety používané k vyslání satelitů a kosmických lodí na oběžnou dráhu za sebou zanechávají stopu kovů, podobnou brázdě, kterou zanechávají lodě v oceánu. Tyto kovy přispívají k tvorbě aerosolových částic ve stratosféře. Zatímco meteority padají atmosférou po celé věky, hmotnost kovů z raket konkuruje meteoritům. Dopad lidské okupace a vesmírných letů na zemskou atmosféru je významným problémem, který vyžaduje další zkoumání.

Pochopení změn, ke kterým dochází ve stratosféře, je zásadní pro ochranu planety a zajištění její trvalé obyvatelnosti. Výzkum, který provedli Cziczo, Murphy a jejich týmy, vrhá světlo na potenciální dopad lidských aktivit ve vesmíru na zemskou atmosféru a křehkou rovnováhu ozonové vrstvy.

Zdroje:

– Purdue University: Výzkumníci zjistili, že environmentální problémy kosmického věku pronikají do zemské stratosféry