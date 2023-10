Odvodnění vody v marťanských chaotických terénech odhaluje důkazy o starověkém bahenním jezeře

Přelomový objev společného týmu vedeného Alexisem Rodriguezem z Planetary Science Institute odhalil důkazy o sedimentárních pláních vytvořených odvodněním zvodnělých vrstev v rámci marťanských kolapsových útvarů nazývaných chaotické terény. Vědci se zaměřili na sedimentární jednotku v Hydraotes Chaos, kterou interpretují jako zbytky bahenního jezera vytvořeného výboji z plynem nabité stratigrafie mudstone, která se datuje do doby před téměř 4 miliardami let. Toto časové období se shoduje s dobou, kdy byl povrch Marsu pravděpodobně obyvatelný. Sedimenty nalezené v této oblasti by mohly obsahovat důkazy o starověkém životě.

Výzkum nazvaný „Zkoumání důkazů o zbytcích sedimentárních výlevů střední amazonské vody v chaotickém terénu na Marsu“ a publikovaný v Nature Scientific Reports vznikl ve spolupráci se spoluautory z NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science a University of Florida.

Jedním ze zajímavých zjištění je přítomnost bahenních sopek a diapirů v Hydraotes Chaos, které jsou rozšířené a předpokládá se, že jsou výsledkem sedimentárního vulkanismu. Namísto výronů magmatu a erupcí se vlhké sedimenty a soli dostávají na povrch a prorážejí ho a vytvářejí valy a toky. Tyto mohylové formace se vyskytují pouze nad chaotickými materiály terénu a nikoli na stolových horách, což naznačuje spíše spojení v materiálovém složení než genezi regionálních extenzních sil generovaných magmatickými vzestupy.

Výzkum je významným krokem k pochopení geologické historie a potenciální obyvatelnosti Marsu. Zdůrazňuje důležitost zkoumání těchto chaotických terénů, protože mohou obsahovat vodítka k potenciální existenci minulého života na rudé planetě. Jak bude průzkum Marsu pokračovat, další studium odvodnění zvodnělých vrstev a sedimentárních útvarů bude nápomocné při odhalování záhad minulosti planety.

