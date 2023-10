Důkazy o starověkém bahenním jezeře na Marsu nabízejí vodítka k potenciální obyvatelnosti

Nedávná studie vedená Alexisem Rodriguezem z Planetary Science Institute odhalila důkazy o sedimentárních pláních vytvořených odvodněním zvodněných vrstev v rámci marťanských kolapsových útvarů známých jako chaotické terény. Tato zjištění vrhají světlo na potenciální obyvatelnost Marsu před miliardami let.

Vědci se zaměřili na sedimentární jednotku v Hydraotes Chaos, o které se domnívají, že jde o zbytky bahenního jezera vytvořeného výboji z plynem nabité stratigrafie mudstone. Odhaduje se, že toto bahenní jezero vzniklo téměř před 4 miliardami let, v době, kdy Mars mohl podporovat život. Usazeniny v tomto bahenním jezeře by mohly obsahovat důkazy o minulém nebo dokonce současném životě na Marsu.

Studie zahrnovala společné úsilí mezi vědci z Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science a University of Florida. Studiem odvodnění marťanských vodonosných vrstev tým objevil obrovské záplavové kanály a rozsáhlou erozi v severních nížinách planety.

Odvážit se do těchto severních plání za účelem odběru vzorků by však bylo náročné kvůli potížím s rozlišením mezi materiály z vodonosných vrstev a těmi, které byly erodovány a transportovány záplavovými kanály. Sedimentární pláně v Hydraotes Chaos nabízejí jedinečnou příležitost pro výzkum, protože poskytují cílenější průzkum starověkých materiálů zvodnělých vrstev.

Numerické modely výzkumníků naznačují, že zdrojová vodonosná vrstva bahenního jezera se pravděpodobně vytvořila fázovou segregací v bahenním kameni, což vedlo k velkým komorám naplněným vodou několik kilometrů širokých a stovek metrů hlubokých. Tento proces mohl být spuštěn rušivou magmatickou aktivitou. Pozorovaný segmentovaný pokles napříč chaotickým terénem ukazuje na přítomnost vzájemně propojených komor, které mohly být stabilními, vodou naplněnými obřími jeskyněmi.

Zbytek tohoto prastarého bahenního jezera by mohl obsahovat materiály z akvifer obohacené o biomolekuly, které byly ukryty v podpovrchu Marsu po miliardy let. NASA Ames zvažuje tyto sedimentární pláně jako potenciální místo přistání pro misi k hledání důkazů o biomarkerech, konkrétně lipidech. Tyto biomolekuly jsou vysoce odolné a mohly na Marsu přežít miliardy let.

Kromě bahenního jezera studie také objevila rozšířené bahenní sopky a možné diapiry ve studované oblasti. Tyto prvky nabízejí další příležitosti k průzkumu podpovrchových hornin, které mohly být obyvatelné. Odběr vzorků sedimentů a studium složení tohoto prastarého bahenního jezera by mohlo poskytnout cenné poznatky o geologické minulosti Marsu a potenciálu pro minulý nebo současný život na planetě.

