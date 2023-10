Úbytek ledu v Antarktidě vyvolává obavy o zeměkouli a Nový Zéland

By

Mimořádný summit Antarktické vědecké platformy ve Wellingtonu vyvolal vážné obavy z alarmujících změn, ke kterým v Antarktidě dochází, zejména pokud jde o výrazné snížení mořského ledu během minulé zimy. Dva prominentní členové vědecké platformy, profesor Nick Golledge a doktorka Bella Duncan, oba z výzkumného centra Antarktidy Victoria University of Wellington, vyjádřili své obavy z důsledků úbytku mořského ledu v Antarktidě pro globální komunitu, včetně Nového Zélandu.

Nedávný článek publikovaný v Communications Earth and Environment upozornil na rekordní minimum antarktického mořského ledu pozorovaného v únoru 2023, což naznačuje, že oteplování oceánů sehrálo roli při zatlačování ledu do nového stavu nízkého rozsahu. To naznačuje, že základní procesy, kterými se řídí pokrytí mořským ledem v Antarktidě, mohly být změněny.

Podle profesora Nicka Golledge předpovídají klimatické modely pokračující úbytek antarktického mořského ledu v nadcházejících desetiletích, a to i za přísných scénářů snižování emisí skleníkových plynů. Snížení mořského ledu je kritickým problémem, protože hraje klíčovou roli při vytváření antarktické spodní vody, jednoho z nejdůležitějších oceánských proudů planety. Narušení jeho oběhu má dalekosáhlé důsledky pro globální klima, včetně regionu Wairarapa. Kromě toho úbytek mořského ledu představuje pro tučňáky císařské významnou hrozbu, protože na něm při rozmnožování silně spoléhají.

Dr Bella Duncan sdílí obavy profesora Golledge. Studium historických záznamů o antarktickém prostředí ukazuje, že současné změny budou pravděpodobně přetrvávat, což povede k významným dopadům na místní a globální klima, hladiny moří a ekosystémy. Devastace způsobená letošním cyklonem Gabrielle posloužila jako jasný příklad důsledků teplejší atmosféry, která zadržuje více vody a má za následek zvýšené množství srážek. S očekáváním extrémnějších klimatických jevů se naléhavá opatření k řešení změny klimatu stávají stále důležitějšími, protože klimatičtí vědci se snaží vyjádřit naléhavost situace.

Zdroje:

– článek Communications Earth and Environment