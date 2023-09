Lidé pohánějí ztrátu mnoha větví ve stromu života, zjistila studie

By

Nová studie varuje před hrozbou šestého hromadného vymírání způsobené lidskou činností a uvádí, že lidé způsobují ztrátu celých větví „Stromu života“. Studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences je unikátní, protože zkoumá spíše vymírání celých rodů než jen jednotlivých druhů.

Vědci se zaměřili na druhy obratlovců (kromě ryb) a zjistili, že z 5,400 studovaných rodů jich za posledních 73 let vyhynulo 500, přičemž většina z nich zmizela v posledních dvou stoletích. Tato míra vymírání je mnohem vyšší, než by se dalo očekávat na základě odhadů z fosilních záznamů.

Lidské aktivity, jako je ničení stanovišť, nadměrný rybolov a lov, jsou identifikovány jako primární příčina této krize vyhynutí. Ztráta jednoho rodu může mít dalekosáhlé důsledky pro celý ekosystém. Spoluautor studie, Gerardo Ceballos, zdůrazňuje naléhavost situace, když uvádí: „Obáváme se, že ... ztrácíme věci tak rychle, že to pro nás signalizuje kolaps civilizace.“

I když se všichni odborníci shodují, že současná míra vymírání je alarmující, zda se jedná o šesté masové vymírání, je předmětem diskuse. Vědci definují masové vymírání jako ztrátu 75 % druhů během krátké doby. Podle Roberta Cowieho, biologa z Havajské univerzity, při použití této definice, k šestému masovému vymírání ještě nedošlo.

Zjištění studie o ztrátě celých větví Stromu života však podtrhují závažnost situace. Tato studie ukazuje naléhavou potřebu opatření k zachování biologické rozmanitosti a ochraně budoucnosti lidstva.

Zdroje:

– Svítání, 20. září 2023