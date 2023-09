Lidé řídí ztrátu celých větví stromu života, varuje nová studie

By

Nedávná studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) odhalila, že lidé způsobují vyhynutí celých větví „Stromu života“, což vyvolává obavy z možného šestého hromadného vymírání. Studie, kterou provedli vědci z Národní autonomní univerzity v Mexiku, se zaměřuje na vymírání celých rodů, což jsou klasifikace mezi druhy a čeledí.

Na rozdíl od předchozích studií, které zkoumaly pouze úbytek jednotlivých druhů, tento výzkum analyzuje vymizení celých rodů. Je to významný příspěvek, protože poskytuje hlubší pochopení současné míry vymírání. Profesor Gerardo Ceballos, jeden ze spoluautorů studie, zdůrazňuje, že krize vymírání je stejně závažná jako krize změny klimatu, ale je často přehlížena.

Zkoumáním údajů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) vědci zjistili, že za posledních 73 let vyhynulo 500 rodů, přičemž k většině vyhynutí došlo v posledních dvou stoletích. To je alarmující, protože na základě předchozí míry vymírání měly být ve stejném časovém rámci ztraceny pouze dva rody.

Studie připisuje lidské činnosti, jako je ničení stanovišť, nadměrný rybolov a lov, jako hlavní příčiny těchto vymírání. Ztráta byť jen jediného rodu může mít pro ekosystémy dalekosáhlé důsledky. Vědci se domnívají, že je třeba naléhavě jednat, aby se zabránilo dalším ztrátám a kolapsu civilizací.

I když mezi odborníky panuje shoda, že současná míra vymírání je alarmující, otázka, zda splňuje kritéria pro šesté masové vymírání, zůstává předmětem debat. Hromadné vymírání je definováno jako ztráta 75 % druhů během krátké doby. Pokud však současná míra vymírání přetrvá nebo se zvýší, pravděpodobně dojde k hromadnému vymírání.

Autoři studie zdůrazňují potřebu upřednostnit ochranu a obnovu přírodních stanovišť, aby se zabránilo dalšímu vymírání. Věří, že je stále možné zachránit mnoho rodů, pokud se okamžitě zakročí.

Zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definice:

Rody: V klasifikaci živých bytostí je rod hodnost mezi druhem a čeledí.

Druh: Skupina organismů, které sdílejí podobné vlastnosti a mohou se rozmnožovat a produkovat plodné potomstvo.

Hromadné vymírání: Rychlá ztráta významného procenta druhů během krátké doby, což vede k velkým ekologickým a evolučním změnám.

Strom života: Metaforické znázornění vztahů mezi různými druhy, které sleduje jejich evoluční historii až ke společnému předkovi.