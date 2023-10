Vědci používají dalekohledy k pozorování asteroidu Psyche v infračerveném spektru

Vědci Southwest Research Institute využívají dalekohledy k pozorování asteroidu Psyche v infračervené oblasti, což poskytuje důležitý kontext pro nadcházející misi Psyche NASA. Asteroid Psyche s průměrem kolem 140 mil je jedním z největších objektů v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Předpokládá se, že jde o husté kovové pozůstatky jádra z neúspěšné planety.

Dr. Stephanie Jarmak používá James Webb Space Telescope (JWST) k hledání vodních signatur na kovovém povrchu Psyche. To pomůže určit, zda na asteroidu existuje voda ve formě hydroxylu nebo skutečné vody. Dr. Anicia Arredondo na druhé straně studuje rozdíly ve složení Psyche na různých místech na jejím povrchu pomocí dat shromážděných Stratosférickou observatoří pro infračervenou astronomii (SOFIA).

Infračervená pozorování z těchto dalekohledů doplní data, která získá kosmická loď Psyche. Pozorování JWST a SOFIA poskytnou cenné poznatky o složení asteroidu a pomohou vědcům porozumět jeho původu a historii.

Psychika zůstává záhadná, s protichůdnými předchozími pozorováními a náznaky hydratace na jejím povrchu. Nadcházející kosmická loď Psyche má za cíl odhalit tajemství tohoto kovového asteroidu a poskytnout větší jasnost. Start mise je naplánován na 5. října 2023 a očekává se, že k asteroidu dorazí v srpnu 2029.

Kovové asteroidy jako Psyche jsou ve sluneční soustavě vzácné, což z ní činí fascinující cíl pro průzkum. Vědcům by to mohlo nabídnout jedinečnou příležitost nahlédnout do nitra planety a získat vhled do procesů formování planet. Neobvyklé vlastnosti Psyché však mají také potenciál překvapit vědce a zpochybnit existující teorie.

Pokračující pozorování využívající různé infračervené techniky nadále přinášejí matoucí výsledky, které vyžadují další zkoumání. To zdůrazňuje důležitost nadcházející mise Psyche, která poskytne komplexní pochopení tohoto úchvatného asteroidu.

Zdroj: Southwest Research Institute