Vědci objevují chemický mechanismus nanodiamantů potažených křemíkem pro kvantové výpočty a biologické značení

Vědci ze San Jose State University (SJSU) odhalili vazebný mechanismus zodpovědný za tvorbu jednotných křemičitých slupek na nanodiamantech. Tým využil ke studiu nanomateriálů výkonné rentgenové záření generované světelným zdrojem Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) v SLAC National Accelerator Laboratory. Výsledky publikované v časopise ACS Nanoscience Au poskytují zásadní pohled na chemii, která se podílí na vytváření nanodiamantů potažených oxidem křemičitým.

Nanodiamanty jsou ultra-malé syntetické diamanty s pozoruhodnými vlastnostmi. Navzdory své malé velikosti mají nanodiamanty dokonalé uhlíkové mřížky a mohou vykazovat odezvy na magnetická pole, elektrická pole a světlo při pokojové teplotě. Díky těmto jedinečným vlastnostem jsou nanodiamanty vhodné pro různé aplikace, včetně kvantových výpočtů a biologického značení buněk.

Aby se zvýšila funkčnost nanodiamantů, vědci se obrátili k potažení diamantových částic oxidem křemičitým. Oxid křemičitý nejen poskytuje hladký a ochranný obal pro nanodiamanty, ale také umožňuje úpravu povrchu. Přidáním specifických značek do povlaku oxidu křemičitého mohou vědci nasměrovat nanodiamanty tak, aby cílily na konkrétní buňky nebo místa. Tato kontrola pohybu nanodiamantů má významné důsledky pro aplikace v biomedicíně a biotechnologii.

Již více než deset let si vědci lámou hlavu nad mechanismem tvorby křemičitého povlaku na nanodiamantech. Výzkumníci SJSU zjistili, že chemické skupiny alkoholu na povrchu nanodiamantů hrají zásadní roli při usnadňování růstu obalů oxidu křemičitého. Zjistili, že zavádění hydroxidu amonného s ethanolem během procesu potahování vede k produkci těchto alkoholových skupin.

K prozkoumání povrchů skrytých pod povlakem oxidu křemičitého použili výzkumníci v SJSU rentgenová zařízení SSRL. Použili senzor přechodové hrany, supercitlivý teploměr, k detekci teplotních změn a jejich přeměně na energie rentgenového záření. Prostřednictvím rentgenové absorpční spektroskopie (XAS) tým zkoumal povrchy nanodiamantů a změřil tloušťku povlaku oxidu křemičitého v nanometrovém měřítku. Výsledky prokázaly účinnost XAS pro studium ponořených materiálů, jako jsou nanodiamanty.

Poznatky získané z pochopení vazebného mechanismu nanodiamantů potažených oxidem křemičitým otevírají výzkumníkům nové cesty. Abraham Wolcott, hlavní řešitel studie, plánuje prozkoumat použití dalších materiálů, jako jsou oxidy titanu a zinku, k potažení nanodiamantů. Tyto alternativní povlaky by mohly dále rozšířit aplikace nanodiamantů v kvantovém snímání a biologickém značení.

Zjištění tohoto výzkumu poskytují cenné poznatky o chemii nanodiamantových povlaků a nabízejí příležitosti pro optimalizaci pláště oxidu křemičitého a prozkoumání dalších povlakových materiálů. S lepším pochopením chemického mechanismu za nanodiamanty potaženými oxidem křemičitým mohou výzkumníci pokračovat v odemykání potenciálu těchto malých diamantů pro aplikace kvantových počítačů a biologického značení.

Zdroj:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033