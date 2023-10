Dosud největší zemětřesení zaznamenané na Marsu odhaluje tektonickou aktivitu

By

Přistávací modul NASA InSight nedávno detekoval zemětřesení o síle 4.7 stupně na Marsu, největší zemětřesení, jaké kdy bylo na planetě zaznamenáno. I když se to může zdát ve srovnání se zemětřeseními na Zemi málo, pro naši sousední planetu je to významné. Zpočátku měli vědci podezření, že zemětřesení způsobil dopad meteoritu, ale hledání impaktního kráteru vyšlo naprázdno. To vedlo vědce k závěru, že zemětřesení bylo ve skutečnosti způsobeno tektonickou aktivitou uvnitř Marsu.

„Došli jsme k závěru, že největší zemětřesení, které InSight zaznamenal, bylo tektonické, nikoli nárazové. To je důležité, protože to ukazuje, že zlomy na Marsu mohou být zdrojem silných zemětřesení,“ řekl hlavní autor Ben Fernando, planetární vědec z Oxfordské univerzity. Zjištění publikovaná v časopise Geophysical Research Letters poskytují cenné poznatky o geologických procesech na Marsu.

Na rozdíl od Země, která má deskovou tektoniku, která generuje zemětřesení, má Mars jednu pevnou desku. Planeta se však stále pomalu zmenšuje a ochlazuje, což může vést k pohybu a aktivním poruchám v marťanské kůře. Tyto zlomy mohou vyvolat otřesy, a to i bez aktivních deskových tektonických procesů.

Výzkumný tým zjistil, že zemětřesení o síle 4.7 stupně má původ v oblasti Al-Qahira Vallis, přibližně 1,200 mil jihovýchodně od místa InSight. Energie uvolněná během tohoto zemětřesení překonala energii všech ostatních otřesů detekovaných InSight. Dříve byla většina zemětřesení spojena s oblastí zvanou Cerberus Fossae, východně od InSight. Původ tohoto silného zemětřesení vědce zmátl, protože nebyly žádné rozeznatelné povrchové útvary, které by naznačovaly probíhající tektonické procesy.

Absence impaktního kráteru při hledání důkazů o impaktu představuje významný milník v interpretaci seismických signálů na Marsu. Pochopení marťanské seismické aktivity je zásadní pro budoucí lidské mise na planetu. Vzhledem k tomu, že NASA plánuje budoucí mise, bude nezbytné lépe porozumět geologické historii Marsu a seismické aktivitě.

Celkově každá seismická událost detekovaná InSight hraje klíčovou roli při odhalování geologické historie Rudé planety. Vrhá světlo do nitra a vývoje Marsu a poskytuje cenné poznatky o rozložení seismické aktivity na planetě. Tyto znalosti jsou zásadní pro plánování budoucích lidských misí na Mars.

