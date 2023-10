Vědci objevili přemístění Centromer v genomu sóji

Nedávná studie provedená vědci z Ústavu genetiky a vývojové biologie Čínské akademie věd objasnila fenomén přemístění centromery v genomu sóji. Přemístění centromer zahrnuje tvorbu nových centromer na různých místech chromozomů bez změny genetických sekvencí. Je známo, že tento proces hraje klíčovou roli v evoluci genomu a speciaci u druhů savců.

Ve své studii výzkumníci analyzovali centromerové struktury 27 sojových přírůstků, které zahrnovaly divoké sójové boby, krajové odrůdy a kultivary. Pomocí dat CENH3-ChIP-seq identifikovali dva nové centromerové satelity spojené s chromozomem 1, což odhalilo významné přeuspořádání v centromerových strukturách tohoto chromozomu napříč různými přístupy. Výzkumníci pozorovali vysokou frekvenci přemístění centromery na 14 z 20 chromozomů, přičemž mnoho nově vytvořených centromer se nachází v blízkosti nativních centromer.

Výzkumníci také provedli hybridizační experimenty křížením dvou přírůstků s nesprávně spárovanými centromerami. Výsledky ukázaly, že významná část centromer v následující generaci prošla změnami jak ve velikosti, tak v poloze ve srovnání s jejich rodičovskými protějšky. To zdůrazňuje roli centromerových satelitů v organizaci a stabilitě centromery.

Tento průkopnický výzkum nejenže odhaluje rozšířený fenomén přemístění centromery v genomu sóji, ale také zdůrazňuje význam centromerových satelitů při kontrole poloh centromer a podpoře jejich kritických funkcí. Zjištění přispívají k lepšímu pochopení evoluce genomu sóji a mají důsledky pro oblast genetiky a vývojové biologie.

Zdroje:

Yang Liu et al, Pan-centromere odhaluje rozšířenou repozici centromery genomů sóji, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

Čínské akademie věd

Phys.org