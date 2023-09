Výzkumníci extrahují RNA z vyhynulého tasmánského tygra

By

Vědci poprvé úspěšně extrahovali RNA z vyhynulého druhu. Tylacin, také známý jako tasmánský tygr, byl masožravý vačnatec, který vyhynul v roce 1936. Týmu výzkumníků ze Stockholmské univerzity a Centra pro paleogenetiku ve Stockholmu se podařilo získat RNA ze 130 let starého vzorku thylacinu ve Stockholmu. Muzeum přírodní historie.

RNA (ribonukleová kyselina) je molekula, která hraje zásadní roli v syntéze proteinů a nese genetický materiál v některých virech. Vědci byli schopni sekvenovat RNA z kůže a tkání kosterního svalstva vzorku thylacinu. Tento průlom umožňuje vědcům studovat biologii a metabolismus buněk tasmánského tygra před jeho vyhynutím.

Thylacin byl nadměrně loven a obviňován ze zabíjení dobytka v Tasmánii, což vedlo k jeho vyhynutí. K jeho zániku přispěla i ztráta biotopů a zavlečené nemoci. Nedávné snahy Colossal Biosciences o vyhubení mají za cíl vytvořit zástupný druh thylacinu a znovu jej zavést do původního prostředí. Výzkum RNA provedený týmem ze Stockholmské univerzity však nebyl zaměřen na vymírání.

Schopnost získat RNA z vyhynulých druhů otevírá možnosti pro další výzkum. Vědci mohou být schopni získat RNA z jiných vyhynulých zvířat a dokonce i starověkých virů uchovávaných v muzejních sbírkách. To by mohlo poskytnout pohled na vývoj virů a přispět k pokroku v technologii úpravy genů, oplodnění in vitro a výpočetní analýze genetických dat.

Studium starověké DNA v posledních letech výrazně pokročilo a získávání RNA z vyhynulých druhů by mohlo otevřít cestu k dalším objevům. S mnoha vyhynulými tvory umístěnými v muzeích se může extrakce RNA z jiných druhů brzy stát realitou.

