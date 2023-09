Dekódování genetických tajemství vyhynulého druhu: Analýza RNA tasmánského tygra

By

Genetici učinili převratný objev, když izolovali a dekódovali molekuly RNA ze 130 let starého exempláře tasmánského tygra. Je to poprvé, co byla RNA získána z vyhynulého zvířete. Genetický materiál byl získán z exempláře ve sbírce Švédského přírodovědného muzea. Zjištění publikovaná ve vědeckém časopise Genome Research osvětlila, jak fungovaly geny dávno zmizelého tasmánského tygra.

Tasmánský tygr neboli thylacin byl vačnatý predátor, který zmizel přibližně před 2,000 lety, s výjimkou populace v Tasmánii, která byla později lovena k vyhynutí. Vedoucí autor studie Emilio Mármol Sánchez uvedl, že ačkoli reintrodukce druhu nebylo cílem výzkumu, hlubší porozumění genetické výbavě tasmánského tygra by mohlo pomoci v úsilí o vzkříšení zvířete.

Andrew Pask, který vede Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, popsal studii jako průlomovou, protože ukazuje, že RNA lze extrahovat ze starých muzejních a starověkých vzorků. Tento objev zlepší porozumění vědcům biologii vyhynulých zvířat a zlepší rekonstrukci vyhynulých genomů.

Na rozdíl od DNA je RNA dočasnou kopií úseku DNA a je křehčí a rychle se rozpadá. V minulosti se věřilo, že RNA v průběhu času nevydrží. V roce 2019 však vědci sekvenovali RNA z kůže 14,300 XNUMX let starého vlka uchovaného v permafrostu. Současná studie dále prokazuje proveditelnost získání RNA z vyhynulých zvířat s budoucím úsilím zaměřeným na získání RNA z druhů, které zmizely mnohem dříve, jako je mamut srstnatý.

Výzkumný tým úspěšně sekvenoval RNA z kůže a tkání kosterního svalstva vzorku tasmánského tygra a identifikoval geny specifické pro thylacin. Tato informace tvoří transkriptom zvířete, analogický s genomem uloženým v DNA. Pochopení RNA umožňuje vědcům získat komplexnější pochopení biologie zvířete. Mármol Sánchez používá analogii města, kde má každá restaurace přístup k jedné obří knize receptů (DNA), ale je to právě RNA, která každé restauraci umožňuje vytvářet odlišná jídla. Analýzou RNA mohou vědci odhalit složitou biologii a metabolismus v buňkách.

Tento průlom v dekódování genetických tajemství vyhynulého druhu otevírá nové možnosti pro studium starověké DNA a pochopení složitého fungování dávno ztracených tvorů.

