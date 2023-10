Nejvýkonnější a nejvzdálenější rychlé shlukování rádia, jaké kdy bylo zjištěno

By

Vědci nedávno objevili silný výbuch energie, známý jako rychlý rádiový výbuch (FRB), pocházející z hlubin vesmíru. Tento konkrétní výbuch je nejen nejvzdálenější svého druhu, jaký byl kdy spatřen, ale je také neuvěřitelně silný. Trvalo přibližně osm miliard let, než se výbuch dostal na Zemi. Za méně než sekundu uvolnila stejné množství energie, jaké Slunce vyzařuje za více než 30 let.

Rychlé rádiové výboje jsou intenzivní výboje energie, které se vyskytují ve vesmíru a jejich přesný původ je stále neznámý. Některá vysvětlení zahrnovala mimozemskou technologii nebo neutronové hvězdy. Zdá se však, že tento nově objevený výbuch pochází z malé skupiny splývajících galaxií, což je v souladu se současnými teoriemi obklopujícími jejich zdroje. Pozoruhodná intenzita výbuchu představuje výzvu pro naše současné chápání toho, jak jsou vyzařovány.

Schopnost detekovat a studovat rychlé rádiové záblesky má velký potenciál pro zodpovězení základních otázek o vesmíru. Tyto výbuchy by mohly pomoci při určování skutečné hmotnosti vesmíru, což je matoucí výzkum, který dosud přinesl neprůkazné výsledky. Vědci se domnívají, že chybějící hmota ve vesmíru, která tvoří více než polovinu toho, co by tam mělo být, se může skrývat v prostoru mezi galaxiemi. Snímáním ionizovaného materiálu nabízejí rychlé rádiové záblesky pohled na množství hmoty přítomné v mezigalaktických oblastech.

Nedávný výbuch byl zpočátku pozorován pomocí dalekohledu v Japonsku a následně podrobně zkoumán pomocí jiných dalekohledů. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) umožnil vědcům přesně určit zdroj výbuchu. Další výzkum pomocí Evropského jižního observatoře (ESO) Very Large Telescope (VLT) v Chile odhalil, že zdrojová galaxie je starší a vzdálenější než jakýkoli jiný dosud objevený zdroj FRB, pravděpodobně se nachází v malé skupině splývajících galaxií.

Tento převratný objev je zdokumentován v článku nazvaném „Rychlý světelný záblesk, který sonduje vesmír na rudém posuvu 1“, publikovaný v časopise Science.

