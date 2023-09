Vědci předpovídají budoucí superkontinent, ale Nový Zéland nebude jeho součástí

Nově zveřejněný výzkum naznačuje, že za 250 milionů let se na Zemi opět vytvoří superkontinent, který spojí sedm kontinentů do jedné masivní pevniny. Předpokládá se, že tento superkontinent bude soustředěn kolem dnešní Afriky, přičemž Austrálie narazí do Asie a Afrika se srazí s Evropou. Antarktida, Severní Amerika a Jižní Amerika se pak připojí k ostatním. Zatímco se však tyto pevniny sbíhají, Nový Zéland, známý také jako Aotearoa, zůstane u pobřeží Austrálie.

Očekává se, že pohyb tektonických desek, známý také jako kontinentální drift, spojí kontinenty dohromady během příštích 250 milionů let. Předpokládá se, že Austrálie se za asi 25 milionů let přesune na sever do ostrovních řetězců jihovýchodní Asie, ale vzhledem ke své poloze na australské desce se neočekává, že by se Nový Zéland setkal s Austrálií. Místo toho zůstane Nový Zéland na cestě australské desky na sever.

V průběhu 75 milionů let se očekává, že Nový Zéland dosáhne rovníku, přibližně ve stejnou dobu, kdy se Afrika, Asie, Austrálie a Evropa sblíží a vytvoří superkontinent. Poté bude Nový Zéland sledovat jih pomalejším tempem a nakonec skončí mezi 20 a 30 stupni zeměpisné šířky pod rovníkem.

Život na budoucím Novém Zélandu však podle předpovědí nebude zdaleka příjemný. Přítomnost superkontinentu na západě způsobí, že Severní a Jižní ostrovy budou „zaplaveny horkými tropickými moři“, čímž se Nový Zéland stane neobyvatelným. Očekává se, že vznik superkontinentu uvolní skleníkové plyny, včetně oxidu uhličitého, ze sopečné činnosti, což povede k výraznému zvýšení globálních teplot.

Podle počítačového modelu by atmosféra mohla obsahovat téměř o 50 % více oxidu uhličitého za 250 milionů let ve srovnání se dneškem. Kombinace zvýšených skleníkových plynů, zvýšené sluneční energie a absence chladných moří by učinila superkontinent nehostinným pro většinu forem života. Téměř polovina pevniny by se stala pouští s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia v mnoha oblastech.

I když se tento budoucí scénář zdá vzdálený, zdůrazňuje význam klimatických opatření pro udržení planety v chladnějším a obyvatelnějším stavu. Výzkum slouží jako připomínka toho, že udržování pohostinného klimatu je zásadní pro přežití a blahobyt současných i budoucích generací.

Definice:

– Superkontinent: Velká pevnina, která se skládá z více kontinentů spojených dohromady.

– Tektonický pohyb/kontinentální drift: Postupný pohyb a kolize zemských tektonických desek.

– Skleníkový plyn: Plyn, který přispívá ke skleníkovému efektu tím, že absorbuje infračervené záření, což způsobuje zvýšení teploty Země.

– Plášť: Vrstva pod zemskou kůrou, která plyne pomalu kvůli teplu planety.

