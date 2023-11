Vědci shromáždili podporu pro zachování autonomie Národní observatoře v Aténách

By

Vědci z Národní observatoře v Aténách (NOA) volají po veřejné podpoře proti nedávnému vládnímu rozhodnutí, které by mohlo ohrozit autonomii a nezávislost instituce. Rozhodnutí znamená převedení dohledu NOA na ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu, což je krok, který vyvolal obavy mezi vědeckou komunitou.

NOA, která v současné době působí pod gescí Generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI), spolu s dalšími nezávislými výzkumnými agenturami věří, že patří pod ministerstvo rozvoje. Primární argument proti transferu spočívá ve skutečnosti, že pouze zlomek výzkumníků NOA má odborné znalosti nezbytné k tomu, aby přispěli k poslání civilní ochrany.

Plánovaný krok, uvedený v návrhu zákona, který má být brzy předložen k parlamentnímu hlasování, vyvolal kritiku i ze strany Rady prezidentů výzkumných center a technologických agentur. Tento kolektivní hlas se staví proti „amputaci“ NOA z národní sítě výzkumných agentur a vyjadřuje obavy, že toto rozhodnutí omezí a naruší její celkovou funkčnost.

Podle petice NOA tento posun ohrožuje pokrok výzkumu v Řecku a ohrožuje vyhlídky instituce na zajištění konkurenceschopného financování výzkumu a dosažení vědecké excelence. Ukazuje také nedostatek porozumění a uznání specifickým provozním a manažerským požadavkům na dohled nad výzkumným střediskem. Potřebné odborné znalosti pro řízení těchto záležitostí jsou konsolidovány v rámci GSRI, jediného dozorčího orgánu, který se tomuto úkolu věnuje.

NOA, založená v roce 1842, se vyznamenává jako první řecká výzkumná instituce založená po získání nezávislosti na osmanské nadvládě. Skládá se z Institutu pro astronomii, astrofyziku, vesmírné aplikace a dálkový průzkum Země (IAASARS), Institutu pro environmentální výzkum a udržitelný rozvoj (IERSD) a Geodynamického institutu (GI), který se specializuje na fyziku nitra Země a sledování deformací povrchu, NOA hrála klíčovou roli v pokroku vědeckého zkoumání a porozumění.

FAQ

Proč je NOA proti převodu dohledu?

NOA je proti převedení dohledu na ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu, protože se domnívá, že jen malá část jejích výzkumných pracovníků má odborné znalosti relevantní pro civilní ochranu. Argumentují tím, že generální sekretariát pro výzkum a inovace (GSRI) ministerstva rozvoje je vhodnější pro dohled nad jejich operacemi.

Kdo další je proti rozhodnutí vlády?

Proti plánovanému převodu je i Rada předsedů výzkumných center a technologických agentur. Tvrdí, že vyřazení NOA z národní sítě výzkumných agentur by výrazně narušilo její fungování a ztížilo by její schopnost vykonávat důležitou vědeckou práci.

Jaký dopad by toto rozhodnutí mohlo mít na výzkum v Řecku?

Petice NOA naznačuje, že toto rozhodnutí představuje hrozbu pro pokrok výzkumu v Řecku celkově. Tvrdí, že tento krok by mohl bránit schopnosti NOA zajistit konkurenceschopné financování výzkumu a dosáhnout vědecké excelence, čímž by ohrozil její trajektorii růstu a pokroku.

Jaká je historie NOA?

NOA byla založena v roce 1842 poté, co Řecko získalo nezávislost na osmanské nadvládě, a má vyznamenání jako první výzkumná instituce v zemi. V průběhu let významně přispěla do oblasti astronomie, astrofyziky, environmentálního výzkumu a geodynamiky.