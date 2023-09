Výzkumníci úspěšně pěstovali humanizované ledviny u prasat

By

Vědci v Číně dosáhli významného milníku v oblasti transplantace orgánů úspěšným pěstováním ledvin v raném stádiu, které se skládají převážně z lidských buněk u prasat. Tento průlom nás přivádí o krok blíže k tomu, abychom byli schopni produkovat orgány u zvířat, které mohou být případně transplantovány lidem. Transplantace ledvin je obzvláště žádaná, v současnosti je na čekací listině na ledvinu téměř 89,000 XNUMX Američanů.

Podle Mary Garry, profesorky medicíny na University of Minnesota, by schopnost vytvářet lidské orgány u prasat mohla mít významný dopad na snížení počtu pacientů na čekací listině na transplantaci po celém světě. Zatímco koncept vytváření zvířecích-lidských chimér byl zkoumán po desetiletí, tato studie představuje pozoruhodný pokrok v této oblasti.

Tým vědců z Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health injikoval přes 1,800 prasečích embryí lidské kmenové buňky a přenesl je do lůna prasat. Chimérická embrya byla ponechána vyvíjet se po dobu až 28 dnů, než byla těhotenství zastavena pro další vyšetření. Vědci shromáždili pět embryí, z nichž všechna obsahovala ledviny, které rostly normálně a skládaly se až z 65 % z lidských buněk.

Předchozí pokusy o integraci lidských a prasečích buněk čelily problémům, protože prasečí buňky měly tendenci konkurovat a způsobit smrt lidských buněk. Vědci v této studii však použili nástroj pro úpravu genů nazvaný Crispr, aby deaktivovali dva geny odpovědné za vývoj ledvin prasat. Vzniklo tak mikroprostředí, kde se humanizovaným ledvinám mohlo dařit. Přeměnou běžných lidských buněk na pluripotentní kmenové buňky a zvýšením jejich šancí na integraci s prasečími buňkami byla embrya úspěšně vyvinuta.

Zatímco ledviny v této studii vykazovaly struktury charakteristické pro normální vývoj ledvin, zůstává nejisté, zda by se nadále vyvíjely do plně funkčních orgánů. Kromě toho se objevily obavy ohledně potenciálu rakoviny v důsledku úpravy genů v lidských buňkách. K zajištění bezpečnosti orgánů pěstovaných pomocí těchto technik by bylo nutné rozsáhlé testování na zvířatech.

Navzdory těmto výzvám se vědci podílející se na této studii domnívají, že prasata jsou ideálními dárcovskými zvířaty kvůli jejich podobnosti anatomické a velikosti orgánů s lidmi. S průměrnou dobou čekání na transplantaci ledviny tři až pět let převyšuje poptávka po transplantovatelných orgánech nabídku. Tento průlomový výzkum přináší naději na možné překonání této krize nedostatku orgánů v budoucnu.

Zdroje:

- Původní článek: Název zdroje

– Definice chimérických organismů: Zdroj definice

– Definice Crispr: Definition Source