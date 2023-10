Vědci identifikují genetickou jizvu, která pomáhá bakteriím pneumonie vyvinout odolnost vůči antibiotikům

Vědci z University of Sheffield učinili důležitý objev, který vrhá světlo na to, jak si bakterie zápalu plic vyvinou rezistenci vůči antibiotikům. Ve studii publikované v časopise PNAS vědci identifikovali genetickou jizvu, která zůstala v genomech bakterií, když se stávají odolnými vůči léčbě antibiotiky. Pochopení této evoluční brány umožní vědcům předvídat, které kmeny pneumonie se v budoucnu stanou vysoce odolnými, což umožní implementaci kontrolních opatření na ochranu životů pacientů.

Pneumonie je závažná infekce a třetí nejčastější příčina úmrtí v populaci Spojeného království. Jednou z bakterií odpovědných za tyto infekce je Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antibiotika se obvykle podávají k odstranění bakterií, ale ty si stále více vyvíjejí rezistenci, což představuje dlouhodobou hrozbu pro účinnost léčby pacienta.

Výzkum provedený týmem z Sheffieldu se zaměřil na mutace zvané pdel, které fungují jako evoluční brána pro buňky S.pneumoniae k získání rezistence na antibiotika. Identifikace této genetické jizvy představuje významný pokrok v pochopení vzniku rezistence a potenciálu pro její předpovídání.

Dr. Andrew Fenton, hlavní autor studie, zdůraznil důležitost tohoto objevu v boji proti antibiotické rezistenci. Vysvětlil, že pochopení toho, jak vzniká rezistence, umožňuje identifikaci nebezpečných bakteriálních kmenů a provádění kontrolních opatření k zabránění jejich šíření.

Zatímco předchozí studie zkoumaly souvislost mezi asociací genomu a antibiotickou rezistencí u S. pneumoniae, tento výzkum znamená podstatné zlepšení v molekulárním chápání rezistence. Identifikace pdel slouží k rozšíření omezeného počtu známých mutací, které u této bakterie podporují rezistenci na antibiotika.

Tato studie poskytuje cenné poznatky o mechanismech rozvoje antibiotické rezistence u bakterií pneumonie. Pochopením těchto procesů mohou výzkumníci pracovat na vývoji účinných strategií pro boj s tímto rostoucím problémem veřejného zdraví.

