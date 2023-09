Parazitičtí červi manipulují s mravenci, aby procházeli stébla trávy

Nedávná studie odhalila, že parazitičtí červi známí jako lancet jaterní motolice mají sofistikovanější strategii infikování mravenců, než se dříve myslelo. Tito červi nutí mravence vylézt po stéblech trávy a pak slézt zpět dolů, když je počasí příliš horké. Účelem této manipulace je zvýšit šance, že mravenci budou sežráni většími zvířaty, což umožní červům pokračovat v jejich životním cyklu.

Motolice lancetová žijí v dospělosti především uvnitř krav nebo jiných pasoucích se přežvýkavců. Červi přes kravský výměšek ukládají vajíčka do trávy, která pak sežerou slimáci. Uvnitř plžů se červi dostanou do dalšího larválního stadia a rozmnožují se nepohlavně. Na napadení hlemýždi reagují tvorbou cyst kolem červů, které jsou nakonec vykašlávány a spolknuty mravenci spolu s larvami červů.

Jakmile jsou larvy uvnitř mravence, vstupují do další fáze života. Většina migruje do žaludku mravence, ale jeden se dostane do mozku a převezme kontrolu. Infikovaný mravenec je pak nucen vyšplhat na vrchol stébla trávy a přichytit se, což poskytuje příležitost pro větší zvířata, aby mravence a červy sežrali. Červi konečně dosáhnou dospělosti uvnitř svého posledního hostitele, přesunou se do jater, krmí se, páří se a kladou vajíčka, aby se cyklus znovu nastartoval.

Tým výzkumníků z univerzity v Kodani se rozhodl tento složitý proces dále prozkoumat. Studovali přes tisíc infikovaných mravenců v lese v Dánsku a zjistili, že největší vliv na chování mravenců měla teplota. Mravenci zůstali na trávě během chladných dnů, ale v teplých dnech se plazili dolů. To naznačuje, že červi manipulují s mravenci v noci a ráno, aby je umístili do trávy, když jsou zvířata aktivní, a pak je během dne chránili před sluncem.

Tato zjištění zdůrazňují složitost chování parazitů a potřebu dalšího výzkumu k pochopení specifických mechanismů používaných těmito motolicemi k manipulaci s mozky mravenců. Zatímco lidé se mohou občas nakazit motolicemi jaterními, tyto infekce jsou vzácné a lidé jsou náhodnými hostiteli.

Zdroje: Behavioral Ecology