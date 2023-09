Parazitičtí červi manipulují s mravenci, aby šplhali po stéblech trávy

Nedávný výzkum odhalil, že parazitičtí červi, konkrétně motolice lancetová, mají schopnost manipulovat s mravenci tak, aby vyšplhali po stéblech trávy a pak slezli zpět, když je počasí příliš horké. Tito červi mají složitý životní cyklus, který závisí na tom, že je sežerou větší zvířata, aby pokračovali ve svém reprodukčním cyklu.

Motolice lancetová žijí především jako dospělí uvnitř krav nebo jiných pasoucích se přežvýkavců. Aby však dosáhli svého konečného hostitele, procházejí řadou fází. Vajíčka červů vylučují krávy a končí v trávě, kde je konzumují šneci. Uvnitř plžů dosáhnou červi svého larválního stadia a rozmnožují se nepohlavně. Šneci reagují na napadení tvorbou cyst kolem červů, které jsou pak vykašlávány jako slizové kuličky. Mravenci nevědomky konzumují tyto slizové kuličky spolu s larvami červů.

Jakmile jsou uvnitř mravence, larvy rostou a migrují do mravenčího žaludku, zatímco jedna larva se dostane do mravenčího mozku a převezme kontrolu. Infikovaný mravenec je pak manipulován tak, aby vyšplhal na vrcholek stébla trávy a uchopil ho, což z něj činí snadný cíl pro potulující se přežvýkavce, aby neúmyslně zkonzumovali mravence a parazity. Jakmile se červi dostanou do konečného hostitele, dosáhnou dospělosti, přesunou se do jater, krmí se, páří se a kladou vajíčka, čímž znovu spustí cyklus.

Vědci z katedry rostlinných a environmentálních věd Kodaňské univerzity provedli studii, která měla lépe porozumět chování infikovaných mravenců. Pozorovali více než 1,000 13 infikovaných mravenců v Bidstrup Forests v Dánsku po dobu XNUMX dnů, které nejdou po sobě. Studie zjistila, že teplota hrála významnou roli v chování mravenců. V chladných dnech se mravenci zdržovali především na trávě, zatímco v teplejších dnech se plazili zpět dolů a pokračovali ve svých běžných činnostech. To naznačuje, že červi manipulují s mravenci během noci a časných ranních hodin.

Studie zdůrazňuje složitost a sofistikovanost těchto parazitů a jak málo o nich stále víme. K odhalení specifických mechanismů, které motolicem umožňují manipulovat s mozkem mravence, je zapotřebí dalšího výzkumu. Zatímco lidé se mohou příležitostně zamořit těmito červy, infekce jsou vzácné a lidé jsou náhodnými hostiteli.

Zdroj: Guardian