„Chybějící ingredience“ pro růžové diamanty nalezeny, otevírá dveře novým objevům

By

Vědci učinili převratný objev, který vrhá světlo na původ růžových diamantů, jednoho z nejdražších a nejžádanějších drahokamů na světě. Většina růžových diamantů byla objevena v nyní uzavřeném dole Argyle na vzdáleném severozápadě Austrálie, ale důvody hojnosti těchto drahých kamenů zůstaly záhadou.

Ve studii publikované v časopise Nature Communications tým australských vědců odhalil, že růžové diamanty vznikly v důsledku rozpadu prvního superkontinentu asi před 1.3 miliardami let. Tato událost vynesla diamanty na zemský povrch a zpřístupnila je lidem.

Hlavní autor studie, Hugo Olierook z Curtin University, vysvětlil, že tvorba růžových diamantů vyžaduje tři složky. První je uhlík, ale ne ledajaký – musí být hluboko v Zemi, pod 150 km. Druhou složkou je správná míra tlaku, která ovlivňuje čistotu diamantů a mění je z čirých na růžové. A konečně, chybějící přísada je vulkanická událost, která vyhnala diamanty na zemský povrch.

Pomocí laseru tenčího než lidský vlas vědci zkoumali krystaly ve vzorku horniny Argyle a zjistili, že diamanty se objevily před 1.3 miliardami let, což je o 100 milionů let později, než se dříve předpokládalo. Tato časová osa je v souladu s rozpadem superkontinentu, známého jako Nuna nebo Columbia, ke kterému došlo asi před 1.8 miliardami let.

Během tohoto období otřesných kolizí obrovský tlak zkroutil barvu do diamantů a dodal jim růžový odstín. Když se Nuna začala rozpadat, aktivovala „jizvu“ po těchto srážkách, což způsobilo, že magma vystřelilo skrz starou jizvu a přineslo s sebou diamanty.

Ačkoli je důl Argyle uzavřen, toto nové chápání procesu tvorby růžových diamantů by mohlo pomoci budoucímu úsilí najít podobné drahokamy. Oblasti poblíž okrajů kontinentů, jako je Kanada, Rusko, jižní Afrika a Austrálie, které byly také postiženy rozpadem Nuny, mají potenciál stát se novými „rájemi růžových diamantů“.

I když se očekává, že hodnota růžových diamantů bude s klesající nabídkou dále stoupat, najít více těchto vzácných drahokamů nebude snadný ani rychlý úkol. Tento objev však dláždí cestu pro pokračující průzkum a potenciální objevení ještě úžasnějších růžových diamantů.

Zdroj: Nature Communications.