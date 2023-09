Nová metoda psaní ve vodě objevená německými fyziky

By

Němečtí fyzici vyvinuli unikátní metodu pro psaní ve vodě a jiných tekutých substrátech. Většina konvenčních metod psaní zahrnuje vyřezávání čar nebo nanášení inkoustu na pevné substráty, kde mezimolekulární síly pomáhají psaným figurám udržovat jejich tvar. Tyto metody však nejsou účinné pro povrchy ponořené v kapalinách.

Německý výzkumný tým chtěl najít způsob, jak „zapsat do tekutiny“ bez omezení substrátu. Potřebovali metodu, která by mohla působit proti rozptylu nakreslených čar a používat malé „pero“, které by nevytvářelo turbulence při pohybu tekutým médiem.

Jejich řešení zahrnovalo vložení inkoustu přímo do vody a použití mikrokuličky z iontoměničového materiálu jako pera. Malá kulička o průměru 20 až 50 mikronů nevytváří víry. Změnou místní hodnoty pH vody kulička přitahuje částice inkoustu, což umožňuje psaní nebo kreslení písmen nebo znaků.

Tým úspěšně demonstroval svou metodu v malé vodní lázni a vytvořil vzor o velikosti nadpisu znaku „I“. Jejich přístup je dostatečně flexibilní, aby reprodukoval jakýkoli druh písma, které používá souvislé řádky. Tato metoda by mohla potenciálně umožnit přerušení mezi jednotlivými písmeny zapínáním a vypínáním procesu iontové výměny, stejně jako mazáním nebo opravou toho, co bylo „napsáno“.

Vědci také navrhují možnost použití jiných typů částic, jako jsou ty, které jsou zahřívány lasery nebo individuálně řiditelnými mikroplavci, aby bylo možné paralelně zapisovat struktury ve vodě a vytvářet složité vzorce hustoty.

I když je tato práce stále v přípravných fázích, ukazuje slibný potenciál pro nové způsoby psaní a kreslení na tekutých substrátech.

Zdroj: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741