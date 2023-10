Nové důkazy naznačují, že pod Austrálií je pohřben masivní kráter asteroidů

Vědci pokračují v odhalování fascinujících tajemství naší starověké planety a nejnovější objev by mohl navždy změnit naše chápání historie Země. Geolog Andrew Glikson a jeho kolega Tony Yeates publikovali v časopise Tectonophysics převratnou studii, která odhaluje přesvědčivé důkazy o masivním kráteru asteroidu pohřbeného pod Austrálií.

Tato skrytá podzemní struktura, známá jako struktura Deniliquin, představuje průměr odhadovaný na více než 320 mil. Pokud by se potvrdilo, překonalo by současnou největší impaktní strukturu na Zemi – jihoafrický kráter Vredefort, který měří na šířku asi 100 mil. Je pozoruhodné, že struktura Deniliquin by dokonce přesáhla velikost kráteru Chicxulub, o kterém se předpokládá, že je zodpovědný za zánik dinosaurů.

Gliksonův výzkum zdůrazňuje klíčové rysy, které podporují případ, že struktura Deniliquin je místem dopadu asteroidu. Magnetické hodnoty oblasti vykazují symetrický vzor vlnění v kůře obklopující jádro, což svědčí o intenzivních magnetických silách generovaných během kolosálního nárazu.

Nabízí se otázka: Jak tak obrovská stavba zůstala tak dlouho skryta pod australským povrchem? Glikson naznačuje, že během milionů let procházela struktura erozí, která postupně snižovala její význam. Stejně jako kapka vody šplouchá vzhůru z přechodného kráteru, připomínajícího zvednuté jádro místa dopadu asteroidu, struktura Deniliquin pomalu prošla zkouškou času.

Tento ohromující objev ilustruje nejen dynamickou historii naší planety, ale také obrovský dopad vesmíru na náš vlastní dvorek. S neustálým pokrokem ve vědeckém výzkumu můžeme očekávat další odhalení o dávné minulosti Země a hlubokých událostech, které formovaly náš svět, jak ho známe.

FAQ

Otázka: Jaká je struktura Deniliquin?

Struktura Deniliquin je masivní podzemní kráter asteroidů potenciálně pohřbený pod Austrálií, jehož průměr se odhaduje na více než 320 mil.

Otázka: Jak je struktura Deniliquin v porovnání s jinými známými nárazovými strukturami?

Pokud by se to potvrdilo, byla by struktura Deniliquin největší známou impaktní strukturou na Zemi, překonala by kráter Vredefort v Jižní Africe a dokonce i kráter Chicxulub spojený s vyhynutím dinosaurů.

Otázka: Jak to, že struktura Deniliquin zůstala skrytá tak dlouho?

V průběhu milionů let eroze postupně snižovala význam struktury Deniliquin, takže je obtížné ji detekovat z povrchu Země.

Otázka: Jaké důkazy podporují, že struktura Deniliquin je místem dopadu asteroidu?

Magnetické hodnoty oblasti odhalují symetrické vlnící se vzory v kůře obklopující jádro, což jsou charakteristické rysy vytvořené intenzivními magnetickými silami uvolněnými při masivním nárazu.