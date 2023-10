Geovědci odhalují Zélandii, skrytý kontinent, mění naše chápání historie Země

By

Vědci učinili převratný objev, který zpochybňuje naše vnímání geografie Země. Skrytý kontinent známý jako Zealandia nebo v maorštině Te Riu-a-Māui se skrývá na očích téměř 375 let. Skutečnost, že tato pevnina existuje, byla v průběhu let předmětem spekulací, ale teprve v roce 2017 geologové její existenci definitivně potvrdili.

Zealandia se rozkládá na ploše přibližně 1.89 milionu čtverečních mil, což je větší než indický subkontinent. To bylo kdysi součástí superkontinentu Gondwana, který také zahrnoval východní Austrálii a západní Antarktidu asi před 500 miliony let. Předpokládá se, že nizozemský průzkumník Abel Tasman se poprvé setkal se Zélandií v roce 1642 při hledání nepolapitelného „Velkého jižního kontinentu“. I když novou zemi nenašel, shromáždil poznatky od místních Māorů, kteří odhalili přítomnost významné pevniny na východě.

To, co dělá Zealandii jedinečnou, je to, že její většina leží pod hladinou oceánu. Geologové z výzkumného institutu Zealand Crown Research Institute GNS Science použili Zealandii jako příklad, aby zdůraznili, jak něco tak významného může zůstat po staletí skryté. Proces, kterým se Zélandie oddělila od Gondwany, stále není plně objasněn, ale zpochybňuje naše chápání deskové tektoniky.

Objev Zealandie navíc vyvolává zajímavé otázky o tom, jak jsou kontinenty definovány. Zatímco každý kontinent na Zemi se skládá z mnoha zemí, Zealandia má pouze tři území. Tento rozdíl zpochybňuje tradiční definice a podněcuje k dalšímu zkoumání geologické historie naší planety.

FAQ:

Otázka: Kde se nachází Zealandia?

A: Zealandia se nachází převážně pod vodou v jihozápadním Tichém oceánu.

Otázka: Jak velká je Zealandia?

Odpověď: Zealandia pokrývá přibližně 1.89 milionu čtverečních mil, což je větší než indický subkontinent.

Otázka: Kdy byla poprvé objevena Zealandia?

Odpověď: Se Zélandií se poprvé setkal v roce 1642 holandský průzkumník Abel Tasman při hledání „Velkého jižního kontinentu“.

Otázka: Jak byla potvrzena existence Zealandie?

Odpověď: Geologové potvrdili existenci Zealandie v roce 2017 prostřednictvím rozsáhlého výzkumu a analýzy geologických dat.

Otázka: V čem je Zealandia jedinečná?

Odpověď: Zealandia je většinou ponořena pod hladinou oceánu a zpochybňuje naše chápání deskové tektoniky a definice kontinentu.