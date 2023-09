Průlom v diagnostice: Technologie CRISPR detekuje virus Monkeypox s nebývalou přesností a rychlostí

Vědci z Peter Doherty Institute for Infection and Imunity a Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research vyvinuli revoluční diagnostický nástroj s názvem MPXV-CRISPR. Jejich společná studie zveřejněná v The Lancet Microbe ukazuje sílu technologie CRISPR při detekci viru opičích neštovic (MPXV) s bezkonkurenční přesností a rychlostí.

Zatímco CRISPR je široce známý pro své schopnosti úpravy genů, nedávno byl využit pro navrhování vysoce citlivých diagnostických nástrojů. MPXV-CRISPR funguje jako „super-přesný detektiv“, který rychle identifikuje specifický genetický materiál spojený s virem v klinických vzorcích. Výzkumníci naprogramovali nástroj tak, aby cílil na genetické sekvence jedinečné pro MPXV, pomocí databáze 523 genomů MPXV ke konstrukci nezbytných „průvodců“ pro vazbu na virovou DNA.

Když je virová DNA přítomna v klinickém vzorku, systém CRISPR je naveden k cíli a vysílá signál indikující přítomnost viru. Citlivost a přesnost dosažená pomocí MPXV-CRISPR jsou srovnatelné s metodami zlatého standardu PCR, ale s výrazně zkrácenou dobou testování.

Jednou z průlomových vlastností MPXV-CRISPR je rychlost diagnostiky. Současná diagnostika opičích neštovic často zahrnuje centralizované laboratorní testování, jehož výsledky mohou trvat několik dní. Naproti tomu MPXV-CRISPR dokáže detekovat virus za pozoruhodných 45 minut.

Aby výzkumný tým splnil standardy stanovené Světovou zdravotnickou organizací, usiluje o adaptaci MPXV-CRISPR na přenosné zařízení pro detekci na místě v místech péče. Tato technologie má potenciál způsobit revoluci v léčbě opičích neštovic a poskytuje rychlejší přístup k přesným diagnózám, zejména v oblastech s omezenými zdroji a odlehlých oblastech. Urychlením léčby a zlepšením výsledků pacientů by decentralizovaný přístup k testování mohl významně zlepšit reakce veřejného zdraví na propuknutí opičích neštovic.

Studie byla provedena ve spolupráci s Melbourne Sexual Health Center a Monash University. Vědci se domnívají, že MPXV-CRISPR představuje významný pokrok v oblasti diagnostiky a je příslibem pro transformaci managementu onemocnění v budoucnosti.

Zdroj:

Mikrob Lancet. (2023). Rychlá detekce viru opičích neštovic pomocí testu zprostředkovaného CRISPR-Cas12a: laboratorní validační a hodnotící studie.