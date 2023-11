Mongolští vědci odhalují nové pohledy na pózu smrti dinosaurů

By

Vědci provádějící vykopávky v Mongolsku učinili pozoruhodný objev, který vrhá světlo na smrtelnou pózu dinosaurů. V poušti Gobi ve formaci Barun Goyot objevili paleontologové lebku a téměř kompletní kostru dosud neznámého druhu dinosaura. To, co učinilo tento nález obzvláště zajímavým, bylo to, že většina kostí byla stále uspořádána v původní póze smrti dinosaura, což poskytlo nový pohled na jejich chování a fyziologii.

Tento druh se jmenuje Jaculinykus yaruui a předpokládá se, že pochází z alvarezsauridů, skupiny malých dinosaurů podobných ptákům z pozdního období křídy. Tento objev zpochybňuje předchozí představy, že pouze novodobí ptáci vykazují specifickou polohu spánku, když zemřou. Toto zjištění naznačuje, že toto chování bylo mezi neptačími dinosaury a jejich ptačími příbuznými běžnější, než se očekávalo.

Dr. Jingmai O'Connor, přidružený kurátor fosilních plazů, diskutoval o významu nálezu. Při odklonu od tradiční pózy ve spánku byla hlava dinosaura zastrčená přes končetiny a ocas těsně omotaný kolem těla. Tato pozice zrcadlí pozici moderních ptáků, což naznačuje potenciální spojení mezi nimi. Má se za to, že spánková pozice plnila termoregulační funkci, uchovala tělesné teplo i po smrti.

Tento objev nabízí cenná vodítka o evolučních změnách, ke kterým došlo u alvarezsauridů. Jak se tito dinosauři časem zmenšovali, možná přijali stejnou termoregulační strategii jako jejich ptačí protějšky. To naznačuje, že termoregulační chování podobné ptákům se vyvinulo před vznikem motorového letu, což zdůrazňuje fascinující adaptace a chování starých dinosaurů.

Toto převratné zjištění nejen rozšiřuje naše chápání chování dinosaurů, ale také zdůrazňuje společné rysy mezi starověkými a současnými ptáky. Zdůrazňuje důležitost pečlivého studia zkamenělin, abychom rozluštili záhady historie naší planety a tvorů, kteří se kdysi potulovali po Zemi.

FAQ

1. Jaký význam má objev?

Objev dosud neznámého druhu dinosaura v mongolské poušti Gobi vrhá světlo na spánkovou polohu dinosaurů, když zemřou. Toto zjištění naznačuje, že konkrétní spící póza, podobná pozici moderních ptáků, byla běžnější mezi neptačími dinosaury a jejich ptačími příbuznými, než se dříve myslelo.

2. Jak souvisí spící póza dinosaura s moderními ptáky?

Dinosaurova spící póza s hlavou zasunutou přes končetiny a ocasem omotaným kolem těla odráží spící polohu moderních ptáků. Tato podobnost naznačuje potenciální spojení mezi těmito dvěma, což zpochybňuje myšlenku, že pouze ptáci vykazují tuto specifickou pozici, když zemřou.

3. Proč dinosaurus přijal tuto spánkovou polohu?

Odborníci se domnívají, že spánková pozice plnila termoregulační funkci a pomáhala šetřit tělesné teplo i po smrti. Toto chování se mohlo u dinosaurů vyvinout, když v průběhu času procházeli změnami velikosti.

4. Co tento objev prozrazuje o evoluci dinosaurů?

Tento objev naznačuje, že termoregulační chování podobné ptákům pozorované u druhů dinosaurů předchází vzniku poháněného letu. Jak se alvarezsauridi postupem času zmenšovali, pravděpodobně přijali stejnou termoregulační strategii jako jejich ptačí protějšky.

5. Jak toto zjištění přispívá k našemu chápání starověkého života?

Odhalením nových poznatků o chování a fyziologii dinosaurů tento objev rozšiřuje naše chápání starověkých forem života. Zdůrazňuje společné rysy mezi dinosaury a současnými ptáky a zdůrazňuje důležitost pečlivé analýzy fosilií při dešifrování historie naší planety.