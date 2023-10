Projekt ESA PAVER si klade za cíl vytvořit na Měsíci povrchy schopné provozu na pozemních komunikacích

By

Evropská vesmírná agentura (ESA) zahájila projekt s názvem PAVER, jehož cílem je vytvořit na Měsíci povrchy schopné provozu. Cílem tohoto ambiciózního úsilí je vydláždit oblasti činnosti na měsíčním povrchu, včetně silnic a přistávacích ploch, pomocí výkonného laseru k roztavení měsíčního prachu na pevný skelný povrch. Projekt PAVER vedou německý BAM Institute of Materials Research and Testing, Aalen University, LIQUIFER Systems Group v Rakousku a německá Clausthal University of Technology.

Potřeba takového projektu vyplývá z problémů, které představuje měsíční prach, který je ultra jemný, abrazivní a přilnavý. Během éry Apolla způsoboval měsíční prach značné problémy, ucpával zařízení a erodoval skafandry. Hromadění prachu na lunárním roveru Apollo 17 vedlo k hrozbě přehřátí, zatímco sovětský rover Lunokhod 2 podlehl přehřátí, když se jeho chladič zaprášil.

Projekt PAVER si klade za cíl překonat tyto výzvy tavením simulovaného měsíčního prachu pomocí 12kilowattového laseru na oxid uhličitý. Tento proces vytváří trojúhelníkové geometrické tvary s dutým středem, které lze propojit a vytvořit pevné povrchy na velkých plochách měsíční půdy. Tyto povrchy mohou potenciálně sloužit jako silnice nebo přistávací plochy.

Výsledný materiál je skelný a křehký, ale může odolat tlakovým silám směrem dolů. I když se rozbije, lze jej stále používat a podle potřeby opravit. Tým odhaduje, že přistávací plocha o rozloze 100 metrů čtverečních o tloušťce dva centimetry by mohla být postavena za 115 dní.

Tento projekt je odpovědí na výzvu k předkládání nápadů, kterou pořádá Základní aktivity ESA prostřednictvím Open Space Innovation Platform (OSIP), která hledá výzkumné nápady související s výrobou a konstrukcí mimo Zemi. Projekt PAVER byl oslavován jako efektivní investice, která otevírá mnoho slibných cest pro další zkoumání.

Jak se astronauti připravují na návrat na měsíční povrch, vytvoření povrchů způsobilých k provozu na silnici by mohlo výrazně zvýšit bezpečnost a efektivitu průzkumu Měsíce. Projekt PAVER představuje potenciální řešení problémů, které představuje měsíční prach, díky čemuž je Měsíc lépe obyvatelný a splavný pro budoucí mise.

Zdroje:

- ŽE

– Ústav materiálového výzkumu a zkušebnictví BAM

– Univerzita v Aalenu

– LIQUIFER Systems Group

– Clausthal University of Technology

– Ústav fyziky materiálů ve vesmíru Německého leteckého a kosmického centra, DLR