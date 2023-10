Vliv kosmické lodi na složení atmosféry Země

Nedávná studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences odhalila, že satelity a kosmické lodě kontaminují zemskou atmosféru velkým množstvím kovů. Toto znečištění se vyskytuje ve stratosféře, v oblasti, která obsahuje velkou koncentraci ozónu.

Výzkumný tým, vedený Danem Cziczem z University of Purdue, shromáždil data létajícími letadly ve výšce téměř 12 mil. To jim umožnilo zachytit přesná měření bez jakékoli kontaminace zplodinami letadel. Studie zjistila, že kovy jako lithium, měď, hliník a olovo, které se běžně vyskytují v kosmických lodích, překonaly úrovně přirozeně se vyskytujícího kosmického prachu.

Kromě toho tým zjistil, že téměř 10 procent částic kyseliny sírové, které jsou nezbytné pro ochranu ozonové vrstvy, bylo kontaminováno odpařenými zbytky z kosmických lodí. Přítomnost jedinečných prvků, jako je niob, naznačuje použití tepelných štítů v raketách. Tento důkaz ukazuje na znečištění pocházející z kosmických lodí spíše než z meteoritů, které zůstaly nezměněny po celá staletí.

Dopad tohoto znečištění na životní prostředí není dosud plně objasněn. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu satelitů na oběžné dráze by se však situace mohla zhoršit. Odhaduje se, že do roku 50,000 bude dalších 2030 50 satelitů, přičemž na čele budou společnosti jako SpaceX a Amazon. Tento rychlý růst ve vesmírném průmyslu znamená, že až XNUMX procent aerosolových částic ve stratosféře by nakonec mohlo obsahovat kovy z opětovného vstupu do kosmických lodí.

Tato zjištění vyvolávají obavy z ekologických důsledků expanze vesmírného průmyslu. Hromadění vesmírného odpadu a uvolňování lidmi vyrobených materiálů ve stratosféře vyžaduje další zkoumání. Vzhledem k tomu, že se nadále silně spoléháme na satelity a kosmické lodě, je zásadní vyvinout udržitelné postupy, které minimalizují negativní dopad na naši atmosféru.

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences