Průzkum starověké krajiny pod ledem východní Antarktidy

Nedávná studie odhalila skrytou starověkou krajinu pod ledovým příkrovem východní Antarktidy, která poskytuje pohled do předledovcové minulosti regionu. Výzkum provedený univerzitou v Durhamu ve Spojeném království použil satelitní data k odkrytí části země přiléhající k subglaciálním pánvím Aurora a Schmidt, která zůstala z velké části nezměněna až 34 milionů let. Tento kus země nabízí „duch krajiny“ před vytvořením ledové pokrývky, jak popsal spoluautor studie Stewart Jamieson.

Pomocí existujících dat byli vědci schopni zmapovat vlnění na povrchu ledu, které odpovídalo změnám nadmořské výšky níže. Tyto jemné gradienty odhalily subglaciální krajinu nacházející se 1.2 míle (2 kilometry) pod povrchem. Krajina se skládala ze tří samostatných pevnin, spojených údolími ve tvaru U, což naznačuje, že byly kdysi součástí souvislého útvaru. Během rozpadu starověkého superkontinentu Gondwana však tektonické síly pravděpodobně způsobily oddělení těchto pevnin.

Studie naznačuje, že s ochlazováním klimatu po období křídy se na vrcholu každé pevniny vytvořily ledové čepice. Následným táním a odtokem vznikly řeky, které tekly směrem k pobřeží, které se v té době otevíralo. Přibližně před 34 miliony let masivní ledová pokrývka, která dnes pokrývá Antarktidu, vyrostla a pohltila celý kontinent a zachovala tuto předledovcovou krajinu.

Zajímavé je, že některé části východní Antarktidy prodělaly značnou erozi kvůli váze ledového příkrovu. V nedávno objeveném místě však led nedosáhl tloušťky, která by umožnila hromadění vody, a tím zabránění erozi. To naznačuje, že tato konkrétní krajina zůstala po miliony let relativně stabilní.

Zatímco k potvrzení stáří krajiny je zapotřebí další výzkum, vrtání v ledu k extrakci vzorků hornin a sedimentů z místa by nabídlo cenné poznatky. Pochopení starověké krajiny pod východním antarktickým ledovým příkrovem je zásadní pro předpovědi jejího chování v oteplujícím se světě. Pochopením tvaru a vlastností krajiny mohou vědci získat vhled do současného toku ledu a předvídat budoucí změny.

Nejčastější dotazy

Co nedávná studie odhalila pod ledovým příkrovem východní Antarktidy?

Studie odhalila prastarou krajinu, která zůstala z velké části nedotčená až 34 milionů let pod ledovým příkrovem východní Antarktidy.

Jak byla tato prastará krajina objevena?

Výzkumníci použili satelitní data k mapování změn nadmořské výšky na povrchu ledu, což odpovídalo změnám v podložní krajině. Tyto jemné gradienty odhalily subglaciální krajinu pohřbenou 1.2 míle (2 kilometry) pod povrchem.

Jaký je význam tohoto objevu?

Pochopení předledovcové krajiny pod východní Antarktidou může poskytnout cenné poznatky o předpovídání chování ledové pokrývky v oteplujícím se světě. Studiem tvaru a charakteristik krajiny mohou vědci lépe porozumět současnému toku ledu a předvídat budoucí změny.

Existují nějaké plány na potvrzení stáří krajiny?

Vědci doufají, že provedou další vyšetřování vrtáním v ledu a extrahováním vzorků hornin a sedimentů z místa. To by umožnilo přesnější určení stáří krajiny.