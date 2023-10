Ruští kosmonauti instalují hardware během výstupu do vesmíru na Mezinárodní vesmírné stanici

By

Ruští kosmonauti Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub úspěšně dokončili výstup do vesmíru na Mezinárodní vesmírné stanici a nainstalovali základní hardware do výzkumného modulu Poisk Mini. Kosmonauti během vesmírné procházky, která trvala něco málo přes 7 hodin, přešli do modulu Nauka, kde instalovali nano-satelitní a komunikační systémy.

Během výstupu do vesmíru se Kononěnko a Chub setkali s malým zpožděním při úplné instalaci satelitního systému, což prodloužilo dobu trvání jejich úkolu. Podařilo se jim však úspěšně dokončit umístění komunikačního zařízení v rámci modulu. Instalace nano-satelitního systému bude provedena na budoucím výstupu do vesmíru.

Tato mise znamenala šestou výstup do vesmíru pro Olega Kononenka, ostříleného kosmonauta s rozsáhlými zkušenostmi s výstupem do vesmíru. Byla to první vesmírná vycházka Nikolaje Chuba, která předvedla dovednosti a přizpůsobivost kosmonautů při společné práci v náročných podmínkách vesmíru.

Astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli by měli vyrazit do vesmíru 30. října. Jejich mise, která bude trvat přibližně 6 a půl hodiny, bude zahrnovat kritické úkoly na Mezinárodní vesmírné stanici.

Toto společné úsilí mezi ruskými astronauty a astronauty NASA podtrhuje důležitost mezinárodní spolupráce při průzkumu vesmíru. Spojením odborných znalostí a zdrojů mohou národy dosáhnout pozoruhodných milníků ve vědeckém výzkumu a dále zlepšit naše chápání vesmíru.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jaký je účel vesmírné vycházky?

Cílem vesmírné vycházky bylo nainstalovat hardware, včetně nano-satelitních a komunikačních systémů, do výzkumného modulu Poisk Mini na Mezinárodní vesmírné stanici.

2. Jak dlouho trvala cesta do vesmíru?

Výstup do vesmíru trval přibližně 7 hodin a 41 minut, o něco déle než plánovaných 6 hodin a 52 minut kvůli zpoždění instalace satelitního systému.

3. Jaký význam má mise pro astronauty NASA?

Astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli by měli vykonat 30. října výstup do vesmíru, čímž přispějí k probíhajícím úkolům a operacím na Mezinárodní vesmírné stanici.

4. Proč je při průzkumu vesmíru důležitá mezinárodní spolupráce?

Mezinárodní spolupráce umožňuje národům kombinovat odborné znalosti a zdroje, což vede k převratnému vědeckému výzkumu a pokroku v našem chápání vesmíru. Spolupráce podporuje sdílené cíle a je přínosem pro globální vesmírnou komunitu.