Ruští kosmonauti vypustili studentský satelit během výstupu do vesmíru, aby mohli studovat sluneční plachty

Ruští kosmonauti Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub úspěšně vypustili studentskou družici „Parus-MGTU“ při procházce vesmírem. V rámci experimentu má družice za cíl prozkoumat pohyb slunečních plachet. Odpalovací zařízení, vyvinuté studenty Bauman Moskevské státní technické univerzity, zajišťuje lineární trajektorii nanosatelitu, což představuje zásadní požadavek pro budoucí nasazení satelitů.

Primárním cílem kosmické vycházky Kononenka a Chuba bylo odpojit sekundární radiátorovou smyčku modulu „Nauka“ od hlavní modulové smyčky. Tato akce byla nutná kvůli úniku, ke kterému došlo 9. října. Kosmonauti prohlédli a vyfotografovali neuzavřené místo, což umožnilo specialistům na Zemi analyzovat a určit zdroj průniku.

Po rozmístění satelitu budou kosmonauti dohlížet na rozmístění sluneční plachty a očekávají, že úpravy délky plachty vystavené částicím nabitým sluncem usnadní tah a orbitální modifikace kosmické lodi.

Kromě vypuštění družice provedli Kononěnko a Chub také radarový experiment nazvaný „Napor-MiniRSA“ na modulu „Nauka“. Experiment si klade za cíl monitorovat zemský povrch pro účely ochrany životního prostředí, nouzových situací a řízení přírodních zdrojů. Vyšetřování vede Rocket and Space Corporation „Energia“.

Pokud bude mít Kononěnko a Chub během své vesmírné vycházky čas navíc, vymění zajišťovací desky, které upevňují kabely v jejich ukotvené poloze na servisním modulu „Zvezda“. Tento klíčový úkol zajišťuje správnou funkčnost a bezpečnost modulu.

Výstup do vesmíru začal ve 20:49 moskevského času (17:49 UTC, 23:19 IST) otevřením poklopu malého výzkumného modulu „Poisk“. Kosmonauti stráví mimo Mezinárodní vesmírnou stanici celkem 6 hodin a 52 minut. Tato konkrétní mise představuje jejich první výstup do vesmíru od příletu na ISS 15. září 2023, což z něj činí šestý ruský výstup do vesmíru roku. Zatímco Chub se poprvé odvažuje za prací mimo ISS, je to Kononěnkova šestá výstup do vesmíru.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Jaký je účel satelitu „Parus-MGTU“?

Satelit „Parus-MGTU“ má za cíl studovat pohyb slunečních plachetnic jako součást experimentu prováděného ruskými kosmonauty během výstupu do vesmíru.

Otázka: Jaký význam má odpalovací zařízení vyvinuté studenty Baumanovy moskevské státní technické univerzity?

Odpalovací zařízení zajišťuje lineární trajektorii nanosatelitu, což je klíčové pro budoucí nasazení satelitů a zabraňuje potenciálním odchylkám při ručním odpojování kosmické lodi.

Otázka: Co je cílem radarového experimentu „Napor-MiniRSA“?

Radarový experiment „Napor-MiniRSA“, prováděný na modulu „Nauka“, je navržen tak, aby monitoroval zemský povrch pro účely monitorování životního prostředí, nouzového monitorování a řízení přírodních zdrojů.

Otázka: Jaký úkol budou Kononěnko a Chub vykonávat na servisním modulu „Zvezda“?

Pokud bude poskytnut další čas, kosmonauti nahradí zajišťovací desky, které upevňují kabely v jejich ukotvené poloze, aby byla zajištěna správná funkčnost a bezpečnost modulu.

Otázka: Jak dlouho stráví Kononěnko a Chub mimo Mezinárodní vesmírnou stanici?

Kosmonauti budou mimo Mezinárodní vesmírnou stanici během své vesmírné cesty celkem 6 hodin a 52 minut.