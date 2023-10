Poznávají se kohouti v zrcadle? Nová studie vrhá světlo

By

Průkopnická studie provedená výzkumníky z univerzit v Bonnu a Bochumi a z MSH ​​Medical School Hamburg zpochybňuje konvenční chápání ptačí inteligence. Cílem studie bylo prozkoumat sebeuvědomění u kuřat, zejména se zaměřením na kohouty a jejich schopnost rozpoznat se v zrcadle.

Tradičně se „Značkový test“ používá k hodnocení sebepoznání u zvířat. Tento test však přinesl nekonzistentní výsledky, což vede výzkumníky k hledání ekologičtějšího přístupu. Sonja Hillemacher a Dr. Inga Tiemann se ve spolupráci s Prof. Dr. Dr. hc Onurem Güntürkünem rozhodly prozkoumat přirozené chování kohoutů a navrhnout vhodnější test.

S využitím skutečnosti, že kohouti vydávají poplašná volání, aby varovali své přátele před potenciálními predátory, vědci vymysleli inovativní experiment. Vytvořili kontrolované prostředí, kde se kohouti mohli navzájem vizuálně vnímat, zatímco byli odděleni mřížkou. Když byla zavedena simulovaná hrozba predátorů, kohouti vydávali výrazně vyšší počet poplachových volání, než když byli sami.

Na základě těchto zjištění vědci zavedli do testovacího prostředí zrcadlo, aby prozkoumali, zda by kohouti reagovali poplašným voláním, když by viděli svůj vlastní odraz. Kohouti překvapivě vydávali drasticky méně volání, což naznačovalo, že nevnímají své vlastní odrazy jako jiného ptáka.

Tyto výsledky zpochybňují předchozí předpoklady o schopnostech sebepoznání kohoutů. Sonja Hillemacher navrhuje, že kohouti sice mohou rozpoznat své odrazy, ale mohou interpretovat zrcadlenou entitu jako neohrožující, což vede ke snížení poplachů.

Tento výzkum zdůrazňuje důležitost kontextově relevantních podmínek v behaviorálních testech a vyzývá k posunu v perspektivě a metodologii ve studiích kognice na zvířatech. Zvážením přirozeného chování a prostředí zvířat mohou vědci odhalit nové poznatky o jejich inteligenci.

FAQ:

Otázka: Co je to „Test známky“?

„Značkový test“ je tradiční metoda používaná k hodnocení sebepoznání u zvířat. Zahrnuje umístění barevné značky na zvíře, které je viditelné pouze přes zrcadlový odraz. Pokud zvíře demonstruje povědomí o značce tím, že s ním interaguje přes zrcadlo, naznačuje to sebepoznání.

Otázka: Jaká byla zjištění studie o sebeuvědomění kohoutů?

Studie zjistila, že kohouti vydávali výrazně méně poplašných volání, když viděli svůj vlastní odraz v zrcadle, než když viděli jiného kohouta. To naznačuje, že kohouti mohou rozpoznat své odrazy, ačkoli je vnímají jako neohrožující entity.

Otázka: Jak tento výzkum ovlivňuje práva a dobré životní podmínky zvířat?

Výzkum zdůrazňuje důležitost zohlednění přirozeného chování a prostředí zvířat v behaviorálních testech. Díky lepšímu porozumění poznávání zvířat a sebeuvědomění se můžeme zasadit o lepší životní podmínky a práva pro různé druhy, zejména v odvětvích, jako je zemědělství a výzkum.