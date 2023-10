Odhalení formace Měsíce: Nové poznatky z lunárních krystalů

By

Vědci hlouběji porozuměli vzniku měsíce a jeho stáří díky zkoumání krystalů nalezených ve vzorcích hornin odebraných během mise Apollo 17 v roce 1972. Dříve se věřilo, že Měsíc vznikl přibližně před 4.4 miliardami let. Na základě analýzy krystalů zirkonu však nyní vědci naznačují, že Měsíc může být asi o 40 milionů let starší, než se dříve předpokládalo, tedy 4.46 miliardy let.

Hlavní hypotézou pro formování Měsíce je dopad objektu o velikosti Marsu zvaného Theia, který se srazí s ranou Zemí, což uvolnilo roztavenou horninu do vesmíru. Tyto trosky se nakonec spojily a vytvořily Měsíc. Zatímco hypotéza je široce přijímána, přesné načasování formování měsíce bylo obtížné určit.

Krystaly zirkonu nalezené v úlomku horniny, který shromáždil astronaut Harrison Schmitt, sehrály zásadní roli při určování stáří Měsíce. Pomocí techniky zvané atomová sondová tomografie se vědcům podařilo potvrdit stáří krystalů, které vznikly po obřím dopadu. Přítomnost krystalů zirkonu, o kterých je známo, že jsou extrémně odolné, ve vzorcích Země, Marsu a Měsíce zdůrazňuje jejich význam pro pochopení rané historie nebeských těles.

Výzkum provedený týmem vědců pod vedením kosmochemika Philippa Hecka vrhl světlo na další aspekt dopadu Měsíce na Zemi. Srážka, která zformovala Měsíc, měla na Zemi kataklyzmatický účinek a změnila její rychlost otáčení. Kromě toho gravitační síly Měsíce hrály klíčovou roli při stabilizaci axiálního sklonu Země a zpomalení její rotační rychlosti. Tyto faktory měly hluboký dopad na klima Země a její schopnost udržet život.

Studie poskytuje nejen cenné poznatky o formování Měsíce a historii Země, ale také zdůrazňuje význam zkoumání materiálů shromážděných z vesmírných misí provedených před několika desetiletími. Pokročilé analytické techniky, jako je atomová sondová tomografie, umožnily vědcům odhalit nové informace ze vzorků odebraných během misí Apollo. Pokračující výzkum a průzkum Měsíce nejen zlepší naše chápání našeho nebeského souseda, ale také připraví cestu pro budoucí průzkumy hlubokého vesmíru.

