Vědci rekonstruují tvář klíčové fosílie v lidoopi a lidské evoluci

Vědci z Amerického muzea přírodní historie, Brooklyn College a Katalánského paleontologického institutu Miquel Crusafont úspěšně zrekonstruovali tvář Pierolapithecus catalaunicus, významné fosílie při studiu lidoopů a evoluce člověka.

Pierolapithecus catalaunicus, druh, který žil asi před 12 miliony let, je zásadní pro pochopení mozaikové povahy evoluce hominidů. Je to jeden z mála druhů známých z dobře zachované lebky a částečné kostry, což poskytuje cenné poznatky o jeho umístění v rodokmenu hominidů a jeho biologii.

Předchozí chápání Pierolapitheca naznačovalo, že měl vzpřímený tělesný plán před vyvinutím adaptací pro zavěšení a pohyb mezi větvemi stromů. Kvůli poškození lebky však přetrvávají debaty o její evoluční pozici.

K vyřešení těchto otázek vědci použili CT skeny k virtuální rekonstrukci lebky Pierolapithecus a porovnali ji s jinými druhy primátů. Také modelovali vývoj klíčových rysů struktury obličeje lidoopů. Jejich zjištění odhalila, že Pierolapithecus sdílí podobnosti v celkovém tvaru a velikosti obličeje s fosilizovanými i žijícími lidoopy, ale má také výrazné rysy obličeje, které se u jiných lidoopů středního miocénu nenacházejí.

Výsledky podporují myšlenku, že Pierolapithecus představuje jednoho z nejranějších členů lidoopů a lidské rodiny. Evoluční modelování ukázalo, že lebka Pierolapithecus se tvarem a velikostí blíží původní formě, ze které se vyvinuli žijící lidoopi a lidé. Zjištění také naznačují, že giboni a siamangové, „menší lidoopi“, prošli zmenšením velikosti ve srovnání se svými předky.

Tato studie zdůrazňuje důležitost rekonstrukce a analýzy dobře zachovaných fosilií pro lepší pochopení evoluce lidoopů a lidí. Tím, že vědci získají vhled do biologie a fyzických charakteristik starověkých druhů, jako je Pierolapithecus, mohou dále zdokonalit naše chápání naší vlastní evoluční historie.

Zdroje:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16. října 2023

– Americké muzeum přírodní historie, Brooklyn College a Katalánský institut paleontologie Miquel Crusafont.