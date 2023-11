Výzkumníci vyvíjejí nanoribbony s fosforem legovaným arsenem, aby zvýšili výkon zařízení

By

Vědcům z University College London (UCL) se podařil významný průlom v oblasti nanomateriálů. Vyvinuli pásky o tloušťce jednoho atomu složené z fosforu legovaného arsenem, které mají potenciál výrazně zvýšit výkon různých zařízení, včetně baterií, superkondenzátorů a solárních článků.

Fosforové nanoružky byly poprvé objeveny týmem na UCL v roce 2019. Od té doby byly oslavovány jako „zázračný materiál“ s potenciálem způsobit revoluci v široké škále aplikací. Materiály s čistým fosforem však mají omezenou vodivost, což omezuje jejich použití v určitých zařízeních.

Ve své nejnovější studii publikované v Journal of the American Chemical Society vědci zjistili, že přidáním malého množství arsenu do fosforových nanopásek byli schopni výrazně zlepšit jejich vodivost při teplotách nad -140 °C. Tento průlom nejen zachoval užitečné vlastnosti pásků obsahujících pouze fosfor, ale také otevřel nové možnosti pro ukládání energie, detektory blízkého infračerveného záření používané v medicíně a dokonce i kvantové výpočty.

Výzkumný tým věří, že stejnou techniku ​​lze použít k vytvoření slitin kombinující fosfor s dalšími prvky, jako je selen nebo germanium. Tato všestrannost v legování otevírá svět možností kontroly vlastností těchto nanomateriálů a rozšiřování jejich potenciálních aplikací.

Výrobní proces těchto arsen-fosforových nanopásek zahrnuje smíchání krystalů vytvořených z listů fosforu a arsenu s lithiem rozpuštěným v kapalném čpavku. Tato směs prochází řadou chemických reakcí, jejichž výsledkem je vytvoření pásků s několika vrstvami vysokými, několika mikrometry dlouhými a desítkami nanometrů širokými. Jednou z klíčových vlastností těchto nanopásek je jejich vysoká „mobilita děr“, která zlepšuje účinnost toku elektrického proudu.

Výzkumníci předpokládají, že tyto nanopásky by mohly být vyráběny ve velkém v kapalné formě, což je činí nákladově efektivními a vhodnými pro širokou škálu aplikací. Jejich neuvěřitelný potenciál zvýšit výkon zařízení v oblasti skladování energie a solární energie by mohl připravit cestu pro významný pokrok v obnovitelných technologiích.

