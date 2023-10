Tání grónského ledovce by mohlo zvýšit hladinu moří o více než metr

Nová studie zjistila, že překročení limitů globálního oteplování by mohlo vést k tomu, že grónský ledový příkrov přidá více než metr ke stoupající hladině moří. Tání ledového příkrovu přispělo více než 20 % k pozorovanému vzestupu hladiny moří od roku 2002, což představuje významnou hrozbu pro pobřežní a ostrovní komunity. Výzkumníci použili dva modely k posouzení toho, jak bude ledový příkrov reagovat na budoucí zvýšení teploty, a výsledky naznačují, že ztráty ledového příkrovu by mohly být spuštěny, pokud globální průměrné teploty překročí rozsah 1.7 až 2.3 °C nad předindustriálními úrovněmi. To by mohlo vést k téměř úplnému tání ledovce během stovek nebo tisíců let, což by mělo za následek potenciální sedmimetrové zvýšení hladiny moří. Pokud by se však teploty dostatečně rychle vrátily zpět na hranici 1.5 °C podle Pařížské dohody snížením emisí skleníkových plynů a zavedením technologií zachycování a ukládání uhlíku, nejhorším dopadům by se dalo předejít. Studie zdůrazňuje potřebu zvrátit současný trend oteplování během několika příštích století, aby se zabránilo nevratným škodám.

Vědci také zjistili, že grónský ledový příkrov je odolnější vůči krátkodobému oteplení, než se dříve předpokládalo. Zdůraznili však, že návrat teplot na bezpečnou hranici pro ledový příkrov by byl mnohem náročnější než udržování teplot pod touto hranicí. Závěry studie podtrhují naléhavost řešení změny klimatu prostřednictvím globálního úsilí o snížení emisí a úsilí o udržitelná řešení.

Výzkum poskytuje důležité poznatky o potenciálních důsledcích globálního oteplování na tání ledových příkrovů a zvyšování hladiny moří. Vyzývá k okamžité akci ke zmírnění změny klimatu s cílem chránit zranitelná společenství a ekosystémy před zvýšenými záplavami a vysídlením. Nadcházející rozhovory OSN o změně klimatu v Dubaji budou zásadní při formování mezinárodních politik a závazků ke snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se dopadům změny klimatu.

