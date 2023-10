Jaderné hodiny: Krok k extrémně přesnému měření času

By

Mezinárodní tým fyziků pokročil ve vývoji extrémně přesných hodin založených na jaderném přechodu. Tým vedený Yuri Shvyd'ko v Argonne National Laboratory v USA úspěšně dosáhl rezonančního buzení jaderného přechodu ve skandiu-45. Tento přechod má potenciál vytvořit jaderné hodiny s mnohem vyšší přesností než současné atomové hodiny.

Hodiny se spoléhají na oscilátor, který vytváří stálou frekvenci. Pro atomové hodiny se používá frekvence mikrovlnného záření emitovaného atomy cesia. Jaderné přechody však nabízejí možnost ještě přesnějších hodin. Jádra jsou stabilnější a kompaktnější než atomy, díky čemuž jsou jaderné hodiny méně náchylné na šum a rušení.

Jednou z výzev při vytváření jaderných hodin je produkce koherentního záření rezonujícího s jaderným přechodem. S pokrokem rentgenových laserů s volnými elektrony (XFEL) Shvyd'ko uvádí, že přímé buzení fotonů pro oscilátory jaderných hodin je nyní možné. Tým se zaměřil na přechod 12.4 keV ve scandium-45, které má extrémně úzkou šířku pásma. Pouze malá část rentgenového záření může rezonančně excitovat jádra, zatímco mimorezonanční rentgenové záření vytváří významný šum detektoru.

K vyřešení tohoto problému tým provedl experimenty v evropském zařízení XFEL v Německu. Vypálili rentgenové pulsy na fóliový terč ze skandia-45 a poté terč rychle odstranili, aby změřili rezonanční excitační signál. Skenováním frekvence dopadajících světelných pulsů byli schopni detekovat přesnou frekvenci, na které rezonance nastává.

Výsledky ukázaly, že energii přechodu lze měřit s nejistotou o dva řády menší než předchozí nejlepší hodnota. Pokud bude možné provést další vylepšení, jaderné hodiny by mohly být přesné do 1 sekundy každých 300 miliard let. Tato technologie má vzrušující důsledky pro ultra vysoce přesnou spektroskopii, technologii jaderných hodin a extrémní metrologii.

