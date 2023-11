Nový výzkum využívá přírodní nindžy k ochraně kiwi a včel

Vědci z Kiwi zkoumají převratné řešení pro boj s nebezpečnými patogeny v zemědělském sektoru s využitím přírodních ninjů – fágových biologických kontrol. Termín 'přírodní ninjové' byl vytvořen Dr. Heather Hendricksonovou, docentkou na univerzitě v Canterbury, aby popsal viry, které specificky napadají škodlivé bakterie, aniž by poškodily ty prospěšné. Na rozdíl od antibiotik, která mají často široké spektrum aktivity, mají fágy omezený rozsah hostitelů, což je činí vysoce cílenými a účinnými v boji proti patogenům.

V průkopnickém úsilí získal interdisciplinární výzkumný tým Dr. Hendricksona 8.9 milionu dolarů od fondu Ministerstva obchodu, inovací a zaměstnanosti pro rok 2023 na vývoj fágových „koktejlů“ pro boj s klíčovými zemědělskými patogeny. Iniciativy se primárně zaměřují na boj proti rakovině vinné révy kiwi (Psa) a americkému viru Foulbrood, který postihuje včely.

Výhoda použití fágů spočívá v jejich schopnosti specificky infikovat cílené patogeny a zároveň šetřit další mikroorganismy nezbytné pro zdraví organismu. Například, pokud je fág podán včelě medonosné, napadne přímo specifický patogen, aniž by ovlivnil prospěšné střevní bakterie včely. Tento přesný zaměřovací mechanismus minimalizuje riziko narušení celkového zdraví chráněného organismu.

Využití fágové biologické kontroly má významné důsledky pro zemědělský sektor Nového Zélandu. Výzkumníci doufají, že vývojem přizpůsobených fágových řešení zvýší produktivitu a bezpečnost v potravinářském průmyslu a zároveň podpoří povědomí o životním prostředí. Kromě toho je cílem projektu posílit výrobní bioprůmysl, vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa a usnadnit přístup na globální trhy.

Výzkumná spolupráce zahrnuje vážené instituce jako University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd a Apiculture New Zealand. Domorodé perspektivy, vedené maorskými vědci a výzkumníky, poskytují cenné poznatky o důsledcích projektu pro taiao (životní prostředí), zejména s ohledem na převahu podniků vedených Maory v primárním sektoru.

Dlouhodobá vize tohoto úsilí přesahuje zemědělský sektor. Dr. Hendrickson věří, že vytvořením nezbytné infrastruktury a odborných znalostí pro bezpečné využívání fágů v zemědělství lze platformu rozšířit tak, aby řešila vznikající hrozby pro produkci potravin a dokonce se zaměřovala na medicínsky relevantní lidské patogeny. Tento výzkum otevírá vzrušující možnosti pro budoucnost kontroly nemocí a biologické bezpečnosti v různých průmyslových odvětvích.

Projekt již získal podporu od zúčastněných stran, včetně včelařů, kteří štědře poskytli vzorky půdy. Jako poděkování vědci pojmenovali objevené fágy po přispěvatelích, přičemž některé byly pojmenovány po známých postavách, jako je Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield a dokonce i samotní včelaři.

Využitím síly přírodních ninjů má Nový Zéland dobrou pozici k tomu, aby způsobil revoluci v boji proti nemocem v zemědělství, chránil životně důležité ekosystémy a potenciálně připravil cestu pro nové přístupy k boji proti lidským patogenům.

FAQ

Co jsou fágové biologické kontroly?

Fágové biologické kontroly jsou viry, které se specificky zaměřují na škodlivé bakterie v organismech a napadají je, což nabízí vysoce cílený přístup ke kontrole nemocí.

Jak se fágy liší od antibiotik?

Na rozdíl od antibiotik, která mohou poškodit škodlivé i prospěšné bakterie, mají fágy omezený rozsah hostitelů, což jim umožňuje zaměřit se na specifické patogeny bez ovlivnění prospěšných mikroorganismů.

Na jaké patogeny se výzkumníci zaměřují?

Výzkum je primárně zaměřen na boj proti rakovině révy kiwi (Psa) a viru American Foulbrood (AFB), který představuje hrozbu pro včely.

Jaký je potenciální dopad tohoto výzkumu?

Výzkum má potenciál zvýšit produktivitu a bezpečnost v zemědělském sektoru a zároveň posílit výrobní bioprůmysl, vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa a usnadnit přístup na globální trhy šetrné k životnímu prostředí. Kromě toho může mít tento výzkum důsledky pro boj s nově vznikajícími hrozbami v produkci potravin a dokonce i pro zacílení lidských patogenů.

Kdo se podílí na výzkumné spolupráci?

Spolupráce zahrnuje výzkumníky z University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd a Apiculture New Zealand. Maorští vědci a výzkumníci také poskytují cenné domorodé perspektivy.