Průzkum hlubin Sierra de Atapuerca

Nedávná geologická studie provedená Josepem M. Parésem a jeho týmem v Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) se ponořila do podpovrchu Sierra de Atapuerca ve Španělsku. Cílem studie publikované v časopise Marine and Petroleum Geology bylo porozumět hluboké struktuře oblasti a jejím geologickým souvislostem.

Výzkum odhalil, že materiály přítomné pod povrchem jsou vápence, které jsou viditelné podél Sierra de Atapuerca. Tyto materiály jsou jen „špičkou ledovce“ mnohem větší podpovrchové struktury, která se rozprostírá přes 5 km na šířku. Tato struktura vznikla díky přítomnosti měkkých materiálů, konkrétně triasových lutitů a evaporitů, které umožňovaly pohyb vrstev.

Studie také vrhla světlo na geologické uspořádání Sierra de Atapuerca. Geologické práce, tradičně popisované jako antiklinála, ukázaly, že tato struktura se nachází za hloubkou 1,000 m. V této hloubce druhohorní vrstvy spočívají na paleozoickém podloží, které je tuhé a krystalické. Výsledky naznačují, že skládání vrstev bylo umožněno existencí specifických materiálů, které působí jako lubrikanty nebo oddělovací úrovně, které umožňují vrstvě klouzat po tuhém suterénu. V případě pánve Duero se úroveň oddělení skládá z materiálů z období triasu, které jsou mechanicky slabé a usnadňují pohyb a skládání nadložních vrstev.

Zjištění této studie poskytují cenné poznatky o hluboké struktuře Sierra de Atapuerca a jejích geologických souvislostech. Pochopení podpovrchové geologie tohoto regionu je nezbytné pro další výzkum jeho geologické historie a potenciálních důsledků pro lidskou evoluci.

Zdroj: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Španělsko), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Zdroj: CENIEH

