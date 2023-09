Vědci mapují raný vizuální systém drobné parazitické vosičky

Neurovědci z Flatiron Institute v New Yorku úspěšně zmapovali raný vizuální systém mikroskopické parazitické vosy. Pomocí pokročilých zobrazovacích technik vědci zrekonstruovali celý systém – od očí vosy po neurony v jejím mozku – na synaptické úrovni, což je poprvé, kdy byl takový systém plně rekonstruován z jediného vzorku.

Navzdory své malé velikosti vykazuje vosa složité chování, jako je let, což zdůrazňuje pozoruhodnou složitost jejího malého mozku. Neurovědci zapojení do studie byli ohromeni úrovní složitosti přítomné v tak malém mozku. Zjistili, že vosí mozek je podobný větším mozkům, ale je jednodušší a menší.

Vědci se domnívají, že studium mozků hmyzu může poskytnout cenné poznatky o fungování větších mozků, včetně lidského. Když vědci porozumí principům neuronových obvodů u hmyzu, mohou tyto znalosti aplikovat na pokročilé nástroje umělé inteligence. Schopnosti lidského mozku převyšují schopnosti umělé inteligence a po odhalení „tajné omáčky“ biologie vědci doufají, že vybudují lepší AI.

Tým z Flatiron Institute na této studii spolupracoval s výzkumníky z výzkumného kampusu Janelia Research Campus Howarda Hughese Medical Institute a Moskevské státní univerzity. Jako předmět výzkumu si vybrali parazitickou vosu Megaphragma viggianii kvůli její mikroskopické velikosti a její schopnosti létat a lokalizovat vajíčka třásněnek, hmyzu, na který klade vlastní vajíčka.

Mapování raného vizuálního systému vosy bylo významnou výzvou pro výzkumníky, kteří použili iontové paprsky a elektronové mikroskopy k vytvoření podrobné mapy. Předchozí metody zahrnovaly použití více vzorků, což vedlo k variacím mezi jednotlivými mapami. Tento průlom umožňuje komplexní pochopení toho, jak různé části vosího oka přispívají k jeho zraku.

V budoucnu vědci plánují rozšířit své mapovací úsilí na celý mozek vosy. Věří, že studiem nejzákladnějších mozků v živočišné říši dokážou identifikovat pravidla a mechanismy, které řídí složité chování, nabízejí pohled na mozkové funkce a potenciálně vylepšují technologii AI.

Zdroje:

