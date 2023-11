Quantum Breakthrough: Purple Bronze odemyká nové možnosti pro kvantová zařízení

Kvantoví vědci učinili převratný objev, který by mohl způsobit revoluci v kvantové technologii. Tým výzkumníků z University of Bristol identifikoval vzácný jev v fialovém bronzu, který by mohl být klíčem k vytvoření „dokonalého spínače“ v kvantových zařízeních. Tento přepínač by byl schopen rychlého přechodu mezi stavem izolátoru a supravodičem.

Fialový bronz je unikátní jednorozměrný kov složený z jednotlivých vodivých řetězců atomů. Vědci zjistili, že tento materiál vykazuje dva protichůdné elektronické stavy, které nabízejí úroveň všestrannosti známou jako „emergentní symetrie“. To znamená, že i ty nejmenší změny v materiálu, jako je tepelný nebo světelný podnět, mohou vyvolat okamžitý přechod mezi izolačním stavem s nulovou vodivostí do supravodiče s neomezenou vodivostí a naopak.

Vedoucí autor Nigel Hussey, profesor fyziky na univerzitě v Bristolu, vyjádřil své nadšení z tohoto objevu a prohlásil: „Je to opravdu vzrušující objev, který by mohl poskytnout dokonalý přechod pro kvantová zařízení zítřka.“

Cesta týmu začala před 13 lety, kdy dva doktorandi, Xiaofeng Xu a Nick Wakeham, poprvé změřili magnetorezistenci fialového bronzu. Data zůstala nečinná a nepublikovaná až do náhodného setkání v roce 2017. Profesor Hussey se zúčastnil semináře fyzika Dr. Piotra Chudzinského o fialovém bronzu a podělil se s ním o svá data. Společně navrhli experiment, který potvrdil Chudzinského teorii.

Co dělá tento objev ještě pozoruhodnějším, je existence „emergentní symetrie“ jako materiálových přechodů mezi izolačním a supravodivým stavem. Narušení symetrie, obvykle pozorované v elektronových systémech po ochlazení, je dobře známý jev. Avšak vznik symetrie v kovu při snižování teploty, jak je pozorován u fialového bronzu, je extrémně vzácný a bezprecedentní.

Dr Chudzinski přirovnal tento jev k magickému triku, kdy se tupá, zdeformovaná postava promění v dokonale symetrickou kouli. Popsal fialový bronz jako postavu a samotnou přírodu jako kouzelníka.

Tento průlom otevírá nové možnosti pro kvantovou technologii. Využitím jedinečných vlastností fialového bronzu může být možné vytvořit spínače v kvantových obvodech, které mohou podléhat významným změnám odporu s nejmenšími podněty.

S pokračujícím výzkumem fialového bronzu a fenoménu vznikající symetrie má budoucnost obrovský potenciál pro vývoj účinných a vysoce výkonných kvantových zařízení.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to fialový bronz?

Fialový bronz je jednorozměrný kov složený z jednotlivých vodivých řetězců atomů.

2. Jaký je význam výzkumu provedeného Univerzitou v Bristolu?

Výzkum identifikoval vzácný jev ve fialovém bronzu zvaný „emergentní symetrie“, který by mohl vést k vytvoření „dokonalého spínače“ v kvantových zařízeních.

3. Jak funguje „dokonalý přepínač“?

Přepínač může rychle přecházet mezi izolantem (s nulovou vodivostí) a supravodičem (s neomezenou vodivostí) na základě malých změn v materiálu, jako je tepelný nebo světelný podnět.

4. Kdo učinil objev?

Výzkum vedla Bristolská univerzita s hlavním autorem Nigelem Husseym, profesorem fyziky.

5. Jaké jsou potenciální aplikace tohoto průlomu?

Tento průlom by mohl mít významné důsledky pro kvantovou technologii, což by umožnilo vývoj vysoce účinných spínačů v kvantových obvodech.

Zdroje:

– University of Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)