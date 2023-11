Opravdu se obnovila ozonová vrstva? Nová studie navrhuje možné rozšíření

By

Ozonová vrstva, ochranný štít, který chrání Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením, byla dlouho oslavována jako jeden z největších úspěchů lidstva v oblasti životního prostředí. Nedávná studie však tuto myšlenku zpochybňuje tím, že naznačuje, že ozonová vrstva se nemusí zotavovat, jak jsme si mysleli, a ve skutečnosti se díra může rozšiřovat.

Podle studie zveřejněné v Nature Communications vědci z Nového Zélandu zjistili, že hladiny ozonu v jádru ozonové díry v Antarktidě se od roku 26 během jara snížily o 2004 %. To znamená, že díra nejen zůstala velká, ale také se prohloubila, což naznačuje snížení úrovně ozonu. Tato zjištění jsou v přímém kontrastu se široce přijímanými hodnoceními, včetně studie podporované OSN, která předpovídala, že ozonová vrstva se do roku 1980 vrátí na úroveň z 2040. let XNUMX. století.

Aby vědci dospěli k tomuto závěru, analyzovali chování ozonové vrstvy od září do listopadu pomocí satelitních dat. Porovnali toto chování s historickými údaji, aby změřili úrovně ozonu a identifikovali jakékoli známky obnovy. Studie naznačuje, že změny v antarktickém polárním víru, vířící hmotě studeného vzduchu o nízkém tlaku, přispívají k poškozování ozónové vrstvy a rozšiřování díry. Přesné příčiny těchto změn však zůstávají neznámé.

Zatímco Montrealský protokol, mezinárodní dohoda o postupném vyřazení chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu, byl nepochybně úspěšný při snižování hladiny chlorfluoruhlovodíků (CFC), tato studie vyvolává otázky o roli dalších faktorů při poškozování ozonové vrstvy. Mezi tyto faktory patří znečištění oteplování planet, částice ve vzduchu z lesních požárů a vulkánů a změny sluneční aktivity.

Je důležité poznamenat, že někteří vědci zůstávají ke zjištěním studie skeptičtí. Argumentují, že studie se silně opírá o pozorování z relativně krátkého časového období a nemusí poskytovat přesné vyjádření dlouhodobého zdraví ozonové vrstvy. Další faktory, jako je kouř z lesních požárů a sopečné erupce, stejně jako přírodní klimatické jevy, jako je jižní oscilace El Niño, by také mohly ovlivnit poškozování ozónové vrstvy.

Závěrem lze říci, že tato nová studie zpochybňuje naše chápání obnovy ozonové vrstvy. Zatímco Montrealský protokol byl úspěšný při snižování CFC a předcházení ekologickým katastrofám, ve hře mohou být i další faktory, které přispívají k přetrvávajícím ozonovým dírám v Antarktidě. K plnému pochopení a řešení těchto problémů je zapotřebí další výzkum, aby bylo zajištěno dlouhodobé zdraví ozonové vrstvy a naší planety.

Často kladené otázky:

1. Co je to ozónová vrstva?

Ozonová vrstva je oblast zemské stratosféry, která obsahuje vysokou koncentraci molekul ozonu. Hraje klíčovou roli při filtrování škodlivého ultrafialového (UV) záření ze slunce a chrání život na Zemi.

2. Co způsobilo úbytek ozonové vrstvy?

Hlavní příčinou poškozování ozonové vrstvy bylo uvolňování látek poškozujících ozonovou vrstvu (ODS), jako jsou chlorfluoruhlovodíky (CFC). Tyto chemikálie byly široce používány v aerosolových sprejích, chladivech a průmyslových procesech. Uvolněné molekuly ODS stoupaly do stratosféry, kde byly rozloženy slunečním zářením, přičemž se uvolnily atomy chlóru a bromu, které ničily molekuly ozonu.

3. Co je Montrealský protokol?

Montrealský protokol je mezinárodní dohoda podepsaná v roce 1987 o postupném ukončení výroby a používání látek poškozujících ozonovou vrstvu. Napomohlo snížení uvolňování škodlivých chemikálií a umožnilo obnovu ozonové vrstvy.

4. Jak úbytek ozónové vrstvy ovlivňuje životní prostředí a lidské zdraví?

Poškozování ozónové vrstvy vede k nárůstu UV záření dopadajícího na zemský povrch, což může mít škodlivé účinky jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Může poškodit mořský život, poškodit úrodu a narušit lidský imunitní systém, což zvyšuje riziko rakoviny kůže a šedého zákalu.

5. Co mohou jednotlivci udělat, aby zabránili dalšímu poškozování ozónové vrstvy?

Jednotlivci mohou přispět k ochraně ozonové vrstvy používáním produktů šetrných k ozonu, jako jsou aerosoly a chladiva bez CFC. Je také nezbytné správně likvidovat staré spotřebiče obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu a podporovat iniciativy, které prosazují ochranu ozonové vrstvy.