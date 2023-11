Pokroky v kvantovém snímání: Překonání náhodné rotace částic

By

Výzkumníci z University of Science and Technology of China dosáhli významného pokroku v oblasti kvantového snímání tím, že využili centrum dusíkové vakance (NV) v rámci jednoho nanodiamantu. Jejich průlomová studie publikovaná v Nature Communications se zabývá problémem náhodné rotace částic, což je výzva, která brání tradičním metodám detekce magnetické rezonance.

Schopnost detekovat a analyzovat molekuly za fyziologických podmínek in situ je zásadní pro pochopení biologických procesů a odhalení konformačních změn v biomolekulách během fyziologických funkcí. Centrální kvantový senzor NV nabízí vysokou citlivost, vynikající biokompatibilitu a schopnost detekovat jednotlivé molekuly pomocí magnetické rezonance při pokojové teplotě. To z něj dělá ideálního kandidáta pro fyziologickou detekci in situ ve srovnání s konvenčními přístroji pro rezonanci magnetického spektra.

Předchozí studie sledující pohyb nanodiamantů v živých buňkách však odhalily jejich náhodnou rotaci, a to jak uvnitř buňky, tak na buněčné membráně. Tento rotační pohyb způsobil, že stávající metody detekce magnetické rezonance byly neúčinné. K překonání tohoto problému vyvinul výzkumný tým sekvenci amplitudové modulace, která generuje rovnoměrně rozložené energetické hladiny v centru NV.

Když se energetická hladina centra NV shoduje s energetickou hladinou cílové molekuly, dojde k rezonanci, která vede ke změně stavu centra NV. Skenováním modulační frekvence byli vědci schopni získat elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii cílové molekuly. Důležité je, že poloha spektrálního píku není ovlivněna prostorovou orientací středu NV, což překonává omezení způsobená náhodnou rotací částic.

Výzkumný tým prokázal účinnost svého přístupu měřením iontů v prostředí roztoku nanodiamantů pomocí EPR spektroskopie za podmínek in situ. Konkrétně úspěšně detekovali ionty kyslíku a vanadu, které mají biologické funkce. EPR spektrum měřené jediným pohybujícím se nanodiamantem umožnilo analýzu a stanovení ultrajemné konstanty těchto iontů.

Tento průlom nejen ukazuje proveditelnost použití centra NV v nanodiamantech pro detekci in situ magnetickou rezonancí v živých buňkách, ale také rozšiřuje možnosti detekce z pevných podmínek na prostředí vodného roztoku. Vědci věří, že jejich práce otevře nové cesty pro studium intracelulárních fyziologických procesů a posun v oblasti kvantového snímání v biologických vědách.

FAQ:

Otázka: Co je NV centrum?

Odpověď: Střed NV se vztahuje k centru dusíkové vakance, což je defekt v diamantové krystalové mřížce složené ze substitučního atomu dusíku a přilehlé mřížkové vakancie.

Otázka: Co je spektroskopie elektronové paramagnetické rezonance (EPR)?

Odpověď: EPR spektroskopie je technika používaná ke studiu chování nepárových elektronů v molekulách nebo materiálech jejich vystavením magnetickému poli a měřením absorbované nebo emitované energie.

Otázka: Jak sekvence amplitudové modulace překonává náhodnou rotaci částic?

Odpověď: Sekvence amplitudové modulace generuje rovnoměrně rozložené energetické hladiny v centru NV, což umožňuje, aby došlo k rezonanci, když energetické hladiny odpovídají hladinám cílové molekuly. To umožňuje přesnou detekci bez ohledu na prostorovou orientaci středu NV způsobenou náhodnou rotací částic.