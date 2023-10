Astronomové objevili drobné krystaly křemene v atmosféře exoplanety WASP-17b

By

Astronomové využívající vesmírný teleskop Jamese Webba učinili vzrušující objev. Vůbec poprvé objevili v atmosféře exoplanety drobné krystaly křemene obsahující oxid křemičitý. Exoplaneta, známá jako WASP-17b, je plynný obr nacházející se 1,300 světelných let od Země.

Předchozí pozorování z Hubbleova vesmírného dalekohledu naznačovala přítomnost aerosolů nebo drobných částic v atmosféře WASP-17b. Vědci však nepředpokládali, že by tyto aerosoly byly vyrobeny z křemene. Oxid křemičitý, hlavní složka křemene, je běžný minerál vyskytující se na Zemi a používá se k výrobě skla.

Detekce byla provedena pomocí přístroje Mid-Infrared Instrument na Webbově teleskopu. Vědci byli z objevu nadšeni, protože očekávali, že místo křemene najdou křemičitany hořečnaté. V atmosférách exoplanet byly již dříve detekovány křemičitany hořečnaté, ale křemen je novým nálezem.

Přítomnost křemene v atmosféře WASP-17b by mohla vědcům pomoci lépe porozumět materiálům, které tvoří planetární prostředí odlišná od našeho. Vysokohorské mraky na planetě, kde byly nalezeny křemenné nanočástice, jsou formovány extrémními podmínkami. Při teplotách kolem 2,700 XNUMX stupňů Fahrenheita a tlaku tisíciny toho, co zažíváme na zemském povrchu, se pevné krystaly mohou tvořit přímo z plynu, aniž by nejprve prošly kapalnou fází.

WASP-17b je slapově uzamčen ke své hvězdě, což znamená, že jedna strana je vždy obrácena ke hvězdě a zažívá spalující teploty, zatímco druhá strana zůstává chladnější. Vědci spekulují, že křemenné částice víří v atmosféře exoplanety, poháněné vysokorychlostními větry.

Objev krystalů křemene v atmosféře WASP-17b poskytuje cenné poznatky o složení horkých plynných obrů, jako je on. Pochopením různých materiálů přítomných v atmosférách exoplanet mohou vědci získat širší pochopení jejich celkového složení a toho, jak utvářejí své prostředí.

Citlivé detekce vesmírného dalekohledu Jamese Webba mění naše chápání exoplanet a jejich atmosférických podmínek. Odhalením nových podrobností o exoplanetách mohou výzkumníci prohloubit naše chápání vesmíru a rozmanitých prostředí, která existují mimo naši vlastní sluneční soustavu.

