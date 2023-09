První lidé stavěli struktury ze dřeva před více než 476,000 XNUMX lety, odhaluje studie

By

Archeologové z University of Liverpool a Aberystwyth University objevili důkazy, které ukazují, že lidé stavěli stavby ze dřeva mnohem dříve, než se dříve věřilo. Vědci objevili dobře zachovalé dřevo na místě v Kalambo Falls v Zambii, jehož stáří se odhaduje na nejméně 476,000 XNUMX let a předchází evoluci homo sapiens.

Nález je významný, protože poskytuje nejranější důkazy o tom, že lidé záměrně vytvářeli klády, aby do sebe zapadaly. Stopy řezů kamenných nástrojů na dřevě naznačují, že raní lidé tvarovali a spojovali dva velké kmeny, potenciálně jako základ plošiny nebo části obydlí. To zpochybňuje předchozí představu, že lidé z doby kamenné byli výhradně kočovníci.

Pomocí luminiscenční datovací techniky odborníci z Aberystwyth University určili stáří nálezů zkoumáním poslední doby, kdy byly minerály v okolním písku vystaveny slunečnímu záření. To umožňuje výzkumníkům dát dohromady komplexnější pochopení lidské evoluce a toho, jak se technologie vyvíjela během doby kamenné.

Výzkumníci zapojení do projektu Deep Roots Of Humanity, který zkoumá vývoj lidských technologií v době kamenné, financovaného britskou Arts and Humanities Research Council. Projekt spolupracoval se zambijskou komisí pro ochranu národního dědictví, Livingstone Museum, Moto Moto Museum a National Museum, Lusaka.

Profesor Larry Barham z University of Liverpool poznamenal, že tento objev zpochybňuje předchozí předpoklady o našich raných předcích. Prohlásil: „Proměnili své okolí, aby si usnadnili život, i když to bylo jen tím, že si u řeky vytvořili plošinu, na které by seděli a dělali své každodenní práce. Tito lidé nám byli podobnější, než jsme si mysleli."

Očekává se, že vykopávky u vodopádů Kalambo, výjimečného místa a významného dědictví pro Zambii, přinesou další vzrušující objevy, protože projekt pokračuje ve své práci.