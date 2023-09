Sondování vzácných toků horké plazmy v horní atmosféře

By

V blízkosti zemských pólů jsou polární záře běžným jevem, zobrazujícím barevné světelné show v horních vrstvách atmosféry způsobené interakcí mezi slunečním větrem a magnetosférou planety. Blíže k rovníku však může nastat jiný atmosférický jev: subaurorální iontové drifty (SAID).

Události SAID zahrnují rychlé proudění horké plazmy ionosférou směrem na západ. Tyto události byly spojeny s viditelnými strukturami na obloze, jako jsou stabilní oblouky polární záře (SAR) a silné zvýšení rychlosti tepelné emise (STEVE). K událostem SAID obvykle dochází mezi soumrakem a půlnocí, ale byly zaznamenány případy toků SAID zjištěných po půlnoci.

V nedávné studii publikované v Journal of Geophysical Research: Space Physics se výzkumníci zaměřili na 15 po půlnočních událostech SAID zjištěných poblíž Jižní Ameriky v roce 2013. Analýzou dat z různých zdrojů, včetně satelitních programů a měření polární aktivity, zkoumali charakteristiky a vzniku těchto vzácných událostí.

Výzkumníci zjistili, že události SAID po půlnoci, podobné událostem před půlnocí, jsou výsledkem složité interakce mezi ionosférickými podmínkami a geomagnetickou dynamikou. Souhra zahrnuje tvorbu elektrických polí a interakce vlna-částice, které působí jako lokalizované zdroje tepla.

Tato zjištění zvyšují pochopení dynamiky plazmatu v horních vrstvách atmosféry a jejich potenciál narušit radarové signály pro satelitní sledování a další kritické aplikace. Další výzkum v této oblasti by mohl poskytnout cenné poznatky o tom, jak mohou události SAID a související jevy ovlivnit zemskou atmosféru.

Zdroj: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) vyvinutý v sektoru magnetického místního času po půlnoci (1–4) během roku 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677