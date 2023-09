Kosmické sousedství supermasivních černých děr

By

Jako astronom na Arizonské univerzitě je jednou z mých hlavních oblastí studia růst supermasivních černých děr. Podobně jako nás naše výchova formuje jako jednotlivce, prostředí, ve kterém supermasivní černá díra sídlí, může také ovlivnit její růst.

Každá supermasivní černá díra má domov, známý jako její hostitelská galaxie, a sousedství, které se skládá z místní skupiny jiných galaxií. Tyto supermasivní černé díry rostou spotřebováváním plynu, který je již přítomen v jejich hostitelské galaxii, a někdy se stávají miliardkrát těžšími než naše Slunce.

Teoretická fyzika předpovídá, že by mělo trvat miliardy let, než černé díry přerostou v kvasary, což jsou neuvěřitelně jasné a silné objekty poháněné černými dírami. Astronomové však zjistili, že mnoho kvasarů se vytvořilo v mnohem kratším časovém rámci několika set milionů let.

Tento zajímavý fenomén rychlejšího růstu černých děr, než se očekávalo, mě přivedl k prozkoumání prostoru kolem těchto černých děr. Zajímá mě, zda se nejhmotnější kvasary tvoří v hustě osídlených oblastech s mnoha dalšími galaxiemi, nebo zda mohou dorůst do obrovských velikostí i v pustých oblastech vesmíru.

Jedním z aspektů, který jsem studoval, jsou protokupy galaxií. Protokupy jsou soubory galaxií, které se ještě nezhroutily do jediného objektu. Obsahují stovky galaxií a jsou charakterizovány srážkami galaxií, rostoucími černými dírami a obrovským množstvím plynu, které nakonec dá vzniknout novým hvězdám.

Tyto protokupy rostou mnohem rychleji, než se původně předpokládalo, což představuje další kosmickou hádanku, kterou musí astronomové vyřešit. Snažíme se pochopit souvislost mezi rychlým vývojem kvasarů a protoklastrů.

Aby astronomové mohli zkoumat protokupy, potřebují snímky i spektra každé galaxie v rámci protokupy. Snímky poskytují informace o tvaru, velikosti a barvě galaxie, zatímco spektra odhalují vzdálenost galaxie od Země na základě specifických vlnových délek světla.

Nadcházející vesmírný teleskop Jamese Webba výrazně zlepší naši schopnost studovat protokupy a kvasary. Tento pokročilý dalekohled nám umožní pozorovat galaxie a černé díry tak, jak se objevily před miliardami let, a poskytne tak pohled do jejich raného vývoje.

Jeden konkrétní přístroj na vesmírném dalekohledu Jamese Webba, nazývaný širokoúhlý bezštěrbinový spektrograf, způsobil revoluci v hledání sousedství galaxií. Dokáže zachytit spektra pro všechny galaxie ve svém zorném poli současně, což astronomům umožňuje zmapovat celá vesmírná města během několika hodin.

Několik probíhajících projektů využívá vesmírný dalekohled Jamese Webba ke studiu prostředí kvasarů. Cílem těchto projektů je pozorovat kvasary a jejich sousední galaxie z období přibližně 800 milionů let po velkém třesku. Analýzou světla vyzařovaného vodíkem a kyslíkem mohou astronomové určit 3D umístění galaxií vzhledem k jasným kvasarům.

Jeden takový projekt vede tým ASPIRE na Steward Observatory na Arizonské univerzitě. Již identifikovali protokupu kolem výjimečně jasného kvasaru a potvrdili to spektry z 12 galaxií. Jiná studie objevila přes sto galaxií v blízkosti nejsvítivějšího kvasaru známého v raném vesmíru, přičemž 24 z nich je blízko nebo v sousedství kvasaru.

Širokoúhlý bezštěrbinový spektrograf vesmírného teleskopu Jamese Webba je příslibem, že nám poskytne bezprecedentní pohled na prostředí kvasarů, což nám umožní dále porozumět vesmírným čtvrtím, ve kterých sídlí supermasivní černé díry.

Definice:

– Supermasivní černá díra: černá díra s hmotností milionkrát nebo miliardkrát větší než Slunce.

– Quasar: velmi jasný a silný objekt poháněný supermasivní černou dírou ve svém středu.

– Hostitelská galaxie: galaxie, která obsahuje supermasivní černou díru.

– Protokupa: sbírka galaxií předtím, než se zhroutí do jediného objektu.

– Spektra: rozložení vlnových délek emitovaných nebo absorbovaných objektem, poskytující základní informace o vlastnostech objektu a vzdálenosti.

– Vesmírný dalekohled Jamese Webba: připravovaný vesmírný dalekohled, který vypustí NASA a je navržený ke studiu raných galaxií a hvězd ve vesmíru.

