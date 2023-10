Upravená teorie gravitace naznačuje, že devátá planeta nemusí existovat

Výzkumníci Harsh Mathur a Katherine Brown navrhli, že orbitální anomálie pozorované ve vnější sluneční soustavě, které podnítily hledání deváté planety, by mohly být vysvětleny upraveným zákonem gravitace. Modifikovaná teorie, známá jako Modified Newtonian Dynamics (MOND), naznačuje, že Newtonův gravitační zákon platí do určitého bodu, za nímž převládne jiné gravitační chování.

MOND byl úspěšný při vysvětlování pozorování na galaktických měřítcích a je některými vědci považován za alternativu temné hmoty. Mathur a Brown však chtěli prozkoumat jeho účinky na vnější sluneční soustavu poté, co astronomové v roce 2016 oznámili možnost deváté planety.

Když výzkumníci zakreslili oběžné dráhy objektů z datového souboru potenciální deváté planety proti gravitačnímu poli galaxie Mléčná dráha, našli nápadné zarovnání. Podle MOND by během milionů let byly některé objekty ve vnější sluneční soustavě zataženy do zarovnání s gravitačním polem galaxie.

Zatímco současný soubor dat je malý a nelze vyloučit další možnosti, studie zdůrazňuje potenciál vnější sluneční soustavy sloužit jako laboratoř pro testování gravitace a studium základních problémů fyziky.

Celkově tento výzkum zpochybňuje existenci deváté planety ve vnější sluneční soustavě a naznačuje, že pozorované orbitální anomálie lze vysvětlit upravenou gravitační teorií.

Zdroj: Case Western Reserve University

Definice:

– Modifikovaná Newtonova dynamika (MOND): Modifikovaná teorie gravitace, která navrhuje Newtonův gravitační zákon, platí až do bodu, za kterým převládá jiné gravitační chování.

– Temná hmota: Hypotetická forma hmoty, která by měla gravitační účinky, ale nevyzařovala žádné světlo.

– Mléčná dráha: Galaxie, která obsahuje naši sluneční soustavu.

(Zdroj: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))