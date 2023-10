Studie zjistila, že stromy spolu mohou komunikovat a varovat se před nebezpečím

By

Nová studie publikovaná v Nature Communications odhaluje, jak mohou stromy na Zemi komunikovat a vzájemně se varovat před nebezpečím. Vědci zjistili, že zraněné rostliny uvolňují chemické sloučeniny, které mohou infiltrovat tkáně zdravé rostliny a spouštět obranné reakce z jejích buněk. Tento objev by mohl mít významné důsledky pro posílení rostlin proti útokům hmyzu nebo suchu.

Koncept „mluvících“ stromů byl poprvé prozkoumán v 1980. letech XNUMX. století, kdy vědci pozorovali, že stromy produkovaly chemikálie, které odradily hmyz, když byl napaden. Zajímavé je, že zdravé stromy stejného druhu nacházející se poblíž také vykazovaly stejnou chemickou obranu, a to i bez kořenového spojení s poškozenými stromy. To naznačuje, že stromy spolu komunikovaly vzduchem, což je fenomén známý jako odposlech rostlin.

Během posledních čtyř desetiletí bylo pozorováno více než 30 druhů rostlin, které se zapojily do komunikace mezi buňkami prostřednictvím emise těkavých organických sloučenin. Doposud však nebylo jasné, které sloučeniny jsou důležité a jak je rostliny vnímají.

Nedávná studie objasnila tyto otázky ručním drcením listů a umístěním housenek na rostliny hořčice Arabidopsis nebo rajčat. To spustilo emisi různých zelených listových těkavých látek, které se pak rozšířily na zdravé rostliny. Tým geneticky upravil zdravé rostliny tak, aby ionty vápníku při aktivaci uvnitř jednotlivých buněk fluoreskovaly, což jim umožnilo sledovat reakce rostlin.

Vědci zjistili, že pouze dvě specifické zelené listové těkavé látky zřejmě zvyšují ionty vápníku v buňkách zdravých rostlin. Vápníková signalizace v rostlinách hraje roli při aktivaci obranných reakcí, jako je zavírání listů nebo trávení hmyzu. Tým také zjistil, že sloučeniny byly absorbovány průduchy, které umožňují rostlinám výměnu plynů během fotosyntézy, což naznačuje, že pronikají do vnitřních tkání rostliny.

S tímto nově nalezeným porozuměním vědci věří, že by mohlo být možné imunizovat rostliny proti hrozbám a stresorům tím, že je vystavíme souvisejícím sloučeninám. To by mohlo snížit potřebu pesticidů v zemědělství a učinit rostliny odolnějšími vůči suchu.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili, proč pouze specifické sloučeniny spouštějí vápníkovou signalizaci, a abychom identifikovali receptory v rostlinách, které interagují s těmito sloučeninami.

Celkově tato studie poskytuje významný pohled na komunikaci rostlin a otevírá možnosti pro vývoj strategií na ochranu rostlin před poškozením ještě předtím, než k němu vůbec dojde.

